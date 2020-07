A járványveszély továbbra sem múlt el Európában

Olaszországban akár az év végéig is maradhat a veszélyhelyzet. A részletekért kattintson ide!

Megerősítette a szájmaszk kötelező viseletét zárt helyen, valamint a távolságtartásra vonatkozó előírásokat Roberto Speranza olasz egészségügyi miniszter, hangsúlyozva, hogy a koronavírus miatti járványveszély továbbra sem múlt el. Felhívta a figyelmet arra is, hogy akár ötezer euróig terjedő bírsággal, valamint háromról tizennyolc hónapig terjedő börtönnel is sújthatják azokat betegeket, akik megsértik a karanténkötelezettséget. Az Európai Unión kívülről beutazókra pedig kéthetes kötelező karantén vár.

Az új típusú koronavírus elleni védekezés jegyében a szájmaszk viselete kötelező marad az összes zárt helyen, például a tömegközlekedési eszközökön és az üzlethelységekben. Ezek mellett az éttermekben is el kell takarni az arcot, amikor a vendégek a mellékhelyiségbe mennek, és ugyanez vonatkozik edzőtermek és a strandok öltözőire is. Nyílt téren azonban megszüntették a kötelező szájmaszkviselést: szerdán - utolsóként - Lombardia tartomány is eltörölte a kötelező maszkhasználatot az utcákon és más szabad téren. A védőtávolságot viszont továbbra is be kell tartani az utcákon és a strandokon is. Ha pedig nem lehet elkerülni a tömörülést, akkor ebben az esetben is szájmaszkot kell viselni. Ezek az óvintézkedések július 31-éig érvényesek.

Egyre több helyen teszik kötelezővé a maszkviselést. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Az egészségügyi miniszter azt is bejelentette, hogy szeptembertől a pedagógusokon és az oktatási intézmények más dolgozóin ellenanyagszintet mérő vérvizsgálatot végeznek. A miniszter szerint a március 8-ától szünetelő olaszországi oktatás szeptemberi újraindítása mérföldkő lesz a normalitáshoz való visszatérésben. Olaszországban egyébként eddig több mint 243 ezer koronavírus-fertőzöttet és csaknem 35 ezer áldozatot regisztráltak a járvány kezdete óta. Jelenleg mintegy 12 ezer aktív fertőzött van az országban, közülük 777 beteget kezelnek kórházban, 60-at intenzív osztályon.

Augusztustól a franciáknak is kötelező a maszk

Franciaországban augusztus 1-jétől kötelező lesz a maszkviselés minden nyilvános zárt helyen a koronavírus-járvány második hullámának megelőzése érdekében - jelentette be Emmanuel Macron államfő. "Vannak arra utaló jelek, hogy a járvány mégiscsak egy kicsit újra megindult, ezért meg kell előznünk, és fel kell készülnünk a második hullámra" - fogalmazott a köztársasági elnök. Mint mondta, az ország készen áll a második hullámra, elegendő készlet és utánpótlás is rendelkezésre áll, és a gyakorlatban is megszervezetek mindent, ami lehetővé teszi, hogy szembenézzenek a járvány felerősödésével, ha megtörténne.

Az államfő emlékeztetett arra, hogy a tömegközlekedési járműveken már amúgy is kötelező a maszkviselés, és az szerinte jól működik. Véleménye szerint azonban más nyilvános helyeken akadozó a maszkviselés, ezért tartja szükségesnek központilag megszervezni a dolgokat a koronavírus megfékezése érdekében. A vendéglátásban a dolgozóknak most is kötelező a maszkviselés, a vendégeknek pedig érkezéskor, távozáskor, és ha felállnak az asztaltól, akkor kell viselniük a maszkot. Az üzletekben viszont jelenleg csak ajánlott az arc eltakarása, a munkahelyeken pedig a munkáltatók dönthetnek a szabályozásról. A franciák egyébként több mint 209 ezer igazolt esetről és 30 ezer halottról adtak hírt szerdáig.

Jó hír jött Belgiumból

Belgiumban az elmúlt 24 órában nem volt a COVID-19-hez köthető haláleset. Ez március eleje óta először fordult elő. A járvány eddig csaknem 9800 halálos áldozatot követelt a 11,5 millió lakost számláló országban. A halottak napi száma április 12-én tetőzött 343-mal. Az újonnan azonosított koronavírus-fertőzöttek száma azonban egy hirtelen csökkenés után ismét növekszik az országban. Az előző hét adataihoz képest most 11 százalékkal több embernél mutatták ki a kórokozó jelentlétét. Az igazolt esetek száma ezzel a 62800-hoz közelít.

Az idei külföldi nyaralások kockázati tényezőt jelenthetnek a koronavírus terjedésére nézve, azonban a belga egészségügyi rendszer sokkal jobban fel van készülve egy esetleges újabb fertőzéshullámra, mint az év elején volt - jelentette ki Maggie de Block egészségügyi miniszter. A szakemberek még mindig arra figyelmeztetnek, hogy a vírus még nem tűnt el, és továbbra is nagyfokú óvatosságra intik a lakosságot.

Emu csípte meg a koronavírusos brazil elnököt, Jair Bolsonarot - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!