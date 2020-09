A járvány kezdete óta több ilyen műtétet végeznek

Az új típusú koronavírus elleni küzdelem egyik kulcsa, a maszkviselés kötelezővé tétele minden eddiginél több nőnek adta meg a bátorságot ahhoz, hogy bevállalja a - valószínűleg már régóta tervezgetett - szépészeti beavatkozásokat. Sokakat ugyanis főként az tartott vissza, hogy a "normális időkben" az arcon végzett plasztikai műtétek nyomait nehéz lett volna eltakarni, ők pedig nem akarták, hogy mindenki erről beszéljen. Így viszont a gyógyulási időszakban sem kell bezárkózniuk a lakásukba, hiszen senki sem vesz észre semmit.

A maszk eltakarja a plasztikai beavatkozás hegeit. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Népszerűbb lett arcplasztika

A New York Postnak több olyan nő is nyilatkozott, aki direkt a koronavírus-járvány miatt bevezetett maszkviselés időszakára időzítette szépészeti műtétjét. Sőt olyan is volt, aki kizárólag emiatt a szabály miatt szánta rá magát az arcplasztikára. Egy 34 éves, Long Island-i családanya például úgy fogalmazott, valószínűleg sosem végezteti el nyaka feszesítését, ha nincs a maszkviselési kötelezettség. "Nem akartam, hogy mindenki erről beszéljen" - magyarázta.

Egy másik nő arcfeltöltést és orrplasztikát vállalt be a kötelező maszkviselés miatt. Ő amúgy is otthonról dolgozott a koronavírus-járvány miatt, az online megbeszélések alatt viszont mindig kiült egy parkba a laptopjával, így volt indoka arra, hogy miért visel maszkot a videós meetingek során. Egy 24 éves tanárnő pedig orrát és állát műtette meg. Elmondása szerint alapesetben nem ment volna emberek közé a beavatkozás után, a maszk miatt azonban bátran ki mert mozdulni, hiszen senki sem sejtette, hogy plasztikáztatott.

Az orvosok alig bírták a nagy forgalmat

A plasztikai sebészek úgy kommentálták a témát, hogy amikor nyáron, a karantén után újra fogadhattak pácienseket, alig bírták kielégíteni a hirtelen megugrott igényeket. Az elmúlt negyedévben például kétszeresére nőtt a nyakzsír-leszívás iránti kereslet. Az egyik orvos úgy emlékezett vissza erre az időszakra, hogy 9 éves prakszisa alatt az idei július volt a legforgalmasabb hónapja.

