A járvány jóval lejjebb nyomta a várható élettartamot

Egy globális kutatás szerint 2020-ban, amikor sokan haltak meg koronavírus-fertőzésben, 76,99 évre csökkent az amerikaiak várható átlagos élettartama az egy évvel korábbi 78,86 évről. A várható élettartamot a vizsgált országok halálozási és népszámlálási adatai alapján számították ki a kutatók, köztük a Virginia Commonwealth University tudósai. A várható élettartam csökkenése az Egyesült Államokban messze meghaladja a többi 21 ország 0,58 éves, átlagos csökkenését.

Csaknem két évvel lett kevesebb a várható élettartam 2020-ban az Egyesült Államokban.

Fotó: Getty Images

A 3. leggyakoribb halálok lett Amerikában

A COVID-19 halálozási aránya egyébként az Egyesült Államokban volt az egyik legmagasabb 2020-ban. Az országban a koronavírus okozta a harmadik legtöbb halálozást a szívbetegségek és a rák után. A tanulmány kutatói szerint az Egyesült Államok szövetségi, állami és helyi szinten is rosszul reagált kezdetben a járványra - ez vezetett a más országokénál magasabb halálozási rátához, ami jelentősen növelte a várható élettartamban mutatkozó különbséget a többi fejlett országhoz képest.

Rossz lépések, mélyen gyökerező problémák

A tanulmány egyik szerzője, Steven H. Woolf, a Virginiai Egyetem munkatársa szerint a magas halálozáshoz a "félrekezelt" járványon kívül olyan mélyen gyökerező problémák is hozzájárultak, amelyek már a pandémia előtt is sújtották az Egyesült Államokat. Ilyen például az általános egészségügyi ellátás hiánya, a nagy jövedelmi és iskolázottsági különbségek, illetve az egészségtelenebb fizikai és társadalmi környezet is.

Egyébként az amerikai járványügyi központ (CDC) is hasonló mértékű - 1,8 év - élettartam-csökkenést mutatott ki korábban 2020-ra, ami a legjelentősebb érték a második világháború óta. A CDC becslése szerint az Egyesült Államokban már csaknem egymillió ember halálát okozta a koronavírus-járvány, amely harmadik évébe lépett 2022-ben.

Emberek tízmilliói küzdenek egy új krónikus betegséggel a koronavírus-fertőzést követően: a hosszú COVID-dal. Az elhúzódó tünetekkel járó probléma széleskörűen érinti az emberi szervezetet, kezelése pedig elképesztő pénzösszegeket emészt fel.