A járvány alatt ezért fontos a rádió

A rádió mindig olyan médium volt, amely könnyen alkalmazkodik a válsághelyzetekhez. A történelem során, súlyos természeti katasztrófák és egészségügyi vészhelyzetek idején a rádió vezető szerepet töltött be annak köszönhetően, hogy ez a leguniverzálisabban, legegyszerűbben és legkönnyebben hozzáférhető médiaforrás. A koronavírus-járvány alatt pedig ismét kulcsszerepet töltött és tölt be a tájékoztatásban - idézte a Pompeu Fabra Egyetem (UPF) által publikált tanulmányt a phys.org tudományos ismeretterjesztő portál.

Koronavírus: miért hiszünk el életveszélyes ostobaságokat?

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója, Tedros Adhanom Ghebreyesus is figyelmeztetett, hogy nemcsak a koronavírus-pandémiával, hanem a hozzákapcsolódó álhíráradattal, az infodémiával is meg kell küzdeni. Vajon miért hisznek az emberek olykor még az életveszélyes ostobaságokban is? Kattintson a részletekért!