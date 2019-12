A gyomorinfluenza tünetei

Amit gyomorinfluenzának nevezünk, valójában nem influenza, hanem általában valamilyen norovírus okozta fertőzés, amely könyörtelen csapást mér az emésztőrendszerre. Úgy kaphatjuk el, ha hozzáérünk egy olyan felülethez, amelyen a kórokozó megtelepedett, majd ezt követően a szánkhoz vagy az arcunkhoz érünk. Ugyancsak átterjedhet a vírus, ha közel kerülünk egy fertőzött személyhez, vagy ha fertőzött ételt eszünk.

A gyomorinfluenzáért általában norovírusok felelősek

Azételmérgezésezzel szemben egyfajta gyűjtőszó, amely több mint 250-féle élelmiszerek által közvetített betegséget foglal magában. Ezeket okozhatják baktériumok, paraziták és vírusok is, azaz az étellel elkapott norovírus-fertőzés is ételmérgezésnek tekinthető. Ide tartozik továbbá a szalmonella, amelyet például nem megfelelően megfőzött húskészítményektől is el lehet kapni, illetve a lisztéria, amelyet gyakran a puha sajtok, a nyers babcsíra vagy a dinnye fogyasztása vált ki.

Speciális tünetek

Hogyan kezelhető az ételmérgezés? Részletek itt.

A kétfajta megbetegedés karakterisztikája igencsak hasonló, a tünetek tekintetében viszont akad köztük néhány különbség. A hányás és a hasmenés mind a két esetben jelentkezni szokott, de a gyomorinfluenzában szenvedőknél emésztőrendszeren kívüli tünetek is tapasztalhatók, mint fejfájás, szédülés, a száj kiszáradása, esetleg ájulás. Ételmérgezés esetén gyakoribb a láz, a fokozott gázképződés, sőt súlyosabb esetekben zavaros beszéd, lefittyedő szemhéj, egyensúlyvesztés is előfordulhat. Jelentkezhet még gyengeség, testszerte fájdalom, sőt akár kiütések is.

Általánosságban elmondható, hogy a norovírussal fertőződés után a tünetek körülbelül 12-48 órán belül jelentkeznek. Ételmérgezés esetén ha mikroba okozza a bajt, akkor 3-4 nap is eltelhet, mire tüneteink lesznek, ha azonban a mikroba valamilyen toxint is kibocsát, akkor már sokkal hamarabb is tapasztalhatjuk a panaszokat. Ha tehát reggel eszünk rossz ételt, már kora délutánra jelentkezhetnek az első kellemetlen szimptómák.

Forrás: health.com