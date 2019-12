Érdekesség A tüdőben esetlegesen kialakult betegségek a még nem érzékelhető tünetek ellenére is felismerhetőek a tüdőszűréssel!

A félrenyelés tüdőtályogot is okozhat

mindent megtudhatunk aA tüdőtályog elsősorban a szájban, a garatűrben lévő baktériumok aspirálása során alakul ki. Aspirálás alatt a baktériumok a tüdőbe kerülésekor beszéltünk, ami például félrenyeléssel fordulhat elő. Minderre fokozottan, a drog okozta bódult állapot, a tudatzavar vagy a nyelési reflex zavara.jelentkezhetnek nagyon hirtelen, de kialakulhatnak lassan is. A legelső tünetek a tüdőgyulladáséhoz hasonlítanak, azaz az izzadás és a láz mellett fáradtság, étvágytalanság, köpetes köhögés jelentkezhet. A köpet lehet bűzös, törmelékes, de akár véres is. Ha a betegség régóta fennáll, fogyás, elesett állapot és nem szűnő láz árulkodhat a tüdőtályogról.továbbá kiderül az is, hogy az esetek többségében, az időben elkezdett és hatékony terápia hatására az üreg zárul, és nyom nélkül gyógyul. Emellett hasznos információkat olvashatnak a tüdőtályog megfelelő kezeléséről, megelőzéséről.A tüdőtályog szócikket aközött keresse!