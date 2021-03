A 65 év felettiek is megkaphatják majd ezt a vakcinát?

Franciaországban mostantól a 65 év felettiek is megkaphatják az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem közös vakcináját, a francia kormány ugyanis úgy döntött, hogy változtat eddigi oltási gyakorlatán. "A krónikus betegséggel - például magas vérnyomással vagy cukorbetegséggel - küzdő idős emberek, beleértve a 65 és 74 év közöttieket is, mostantól kaphatják az AstraZeneca oltóanyagát is, amely a háziorvosi rendelőkben, kórházakban és napokon belül a gyógyszertárakban is hozzáférhető lesz" - nyilatkozta Olivier Véran francia egészségügyi miniszter. Hozzátette: a 75 évesnél idősebbeknek továbbra is a Pfizer-BioNTech vagy a Moderna oltóanyagát kínálják fel, amit egy oltási központban adnak be nekik.

Fotó: Getty Images

Ahogy arról a bbc.com beszámolt, Franciaországban múlt hónapban hagyták jóvá e vakcina használatát a 65 éven aluliak számára. Az idősebbeknek azért nem tették lehetővé beadását, mert hiányoztak az e korcsoportra vonatkozó, átfogó harmadik fázisú klinikai vizsgálati eredmények.

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) ugyan január végén engedélyezte az AstraZeneca-vakcina alkalmazását a felnőttek számára - de mivel minden tagállam maga dönthet az egyes oltóanyagok bevezetéséről - számos uniós tagállamban, köztük Németországban, Franciaországban és Magyarországon sem használták eddig 65 év felettiek oltására részben a klinikai tesztek hiányára hivatkozva. (A Magyarországon azóta engedélyezett és használt kínai Sinopharm-vakcina esetében is hiányoznak a 60 év felettiekre vonatkozó széleskörű klinikai vizsgálati eredmények, csakúgy mint az AstraZeneca-vakcinánál, előbbivel mégis elkezdték oltani a 65 év felettieket.)

Az AstraZeneca-vakcinát Franciaországban eddig az egészségügyi dolgozók és a kiszolgáltatott helyzetben lévő, 50 és 65 év közöttiek számára ajánlották. Azóta viszont tanulmányok, és az egyesült királyságbeli oltási tapasztalatok is rámutattak, hogy az idősebb korosztály számára is megfelelő lehet - írja a bbc.com. Az egyesült királyságbeli oltási program eddigi eredményei szerint az első részoltás beadása után néhány héttel több mint 80 százalékkal csökken annak esélye, hogy a 80 éves vagy annál idősebb emberek súlyosan megbetegedjenek, esetleg kórházi ellátásra szoruljanak - ismertette Jonathan Van-Tam angliai tisztifőorvos-helyettes.

A francia orvosok egy része azért is elutasította ezt az oltóanyagot, mert az oltottak egy része mellékhatásokra hivatkozott, és mert ahogy egyes kutatásokból kiderült, jóval kevésbé hatékonyan véd a dél-afrikai koronavírus-mutáció által okozott enyhébb megbetegedéstől (a súlyos betegség kialakulásának esélyét viszont csökkenti a gyártó szerint). Franciaországban azonban lassan halad az oltási program - körülbelül hárommillió ember kapott legalább egy adag vakcinát, szemben a nagyjából azonos népességű Egyesült Királysággal, ahol ez a szám 20 millió körül alakul -, és sok a felhasználatlan vakcina. Most már azonban minden ország versenyt fut az idővel.

Németországban is hasonló a helyzet, ami a fel nem használt oltásokat illeti: a rendelkezésre álló 1,45 millió adagból a németek február 23-ig csak 230 ezret oltottak el.