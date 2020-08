"5 százalék esélyem volt a felépülésre"

Miközben az egész világ a koronavírus-járványra fókuszál, nem szabad elfelejtenünk, hogy sajnos léteznek olyan kórokozók, amelyek a SARS-CoV-2-nél is jóval súlyosabb veszélyt jelentenek. Mekala Osborne, egy 22 éves skót lány szervezetét például egy olyan trópusi erdei vírus támadta meg, amely nekrotizáló tüdőgyulladást okoz. Egyik nap még élvezte ázsiai körutazását, másnap már az életéért küzdött - gyógyulásának történetét pedig most a BBC mutatta be.

A korábban személyi edzőként dolgozó fiatal Kambodzsát fedezte fel tavaly szeptemberben, mikor magas láza lett és köhögni kezdett. Állapota olyan gyorsan romlott, hogy kórházba kellett vinni, ahol orvosai szerint 24 órán belül már élet-halál között lebegett. Megállapították, hogy vírusfertőzése van, és mindössze 5 százaléknyi esélyt jósoltak neki a túlélésre. Két hétre mesterséges kómába helyezték és egy szingapúri kórházba repítették, ahol megfelelő kezelésben tudták részesíteni.

Négy hónapig nem beszélhetett

A vírus nemcsak a tüdejét, hanem szinte a teljes szervezetét megtámadta. A betegség szövődményeként a kómából ébredés után nem érezte a végtagjait, és képtelen volt a mozgásra is. Ezenkívül a veséje és tüdője is felmondta a szolgálatot, ezért dialízisre és gépi lélegeztetésre is szüksége volt. Számtalan operációt végrehajtottak rajta, többek között légcsőmetszést, valamint a tüdeje egy részét is el kellett távolítani. "Ebben az volt a legrosszabb, hogy több mint négy hónapig nem beszélhettem egyáltalán. Pedig egyébként elég csacsogós vagyok" - mesélte Mekala.

Két hónappal később haza tudták szállítani Edingburgh-ba, ahol azóta is egy rehabilitációs intézményben lábadozik. Mint mondja, a gyógyulására negatív hatással volt az időközben kitört pandémia: ugyan a koronavírust szerencsére nem kapta el, de négy hónapon keresztül nem fogadhatott látogatót, még édesanyjával sem találkozhatott, amit nagyon nehezen élt meg.

289 nap után tudott először lábra állni - természetesen a rehabilitációs csapat és segédeszközök segítségével. És ugyan még hosszú út van előtte a teljes gyógyulásig, legnagyobb vágya, hogy újra képes legyen gyeplabdát játszani, ami a kedvenc sportja.