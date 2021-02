De mielőtt a kedves férfiak kétségbe esnének, ne siessünk előre.

Milyen panaszokkal is járhatnak az alsó húgyúti tünetek?

Ezek lehetnek vizeletürítéssel kapcsolatos (pl. nehezen elinduló vizelés, a vizeletsugár elvékonyodása, megszakadása vizelés közben), vagy irritatív jellegű, másnéven vizelettárolási problémák (pl. gyakrabban van vizelési inger, vagy vizelettartási zavar is előfordul, azaz inkontinencia).

Ha már tapasztalt ilyeneket, ne késlekedjen, forduljon orvoshoz!

Rendkívül fontos a vizsgáló orvosok számára, hogy vizelési panaszaikról minél pontosabb információkat tudjanak kapni.

Ennek érdekében javasolt, hogy mielőtt a vizsgálatra sor kerül, gondolja át pontosan tüneteit:

milyen panaszai vannak?

ha több is van, melyik zavarja a legjobban?

mikor és milyen gyakran fordulnak elő?

Írja össze őket előtte, de kiegészítheti a felkészülést az internetről is letölthető vizelési naplóval is. Ezt a naplót célszerű több napon át vezetni, általában 3 napig. Rögzíteni kell benne többek között a bevitt folyadék mennyiségét, típusát, a vizeletürítések időpontját, az ürített vizelet mennyiségét, sőt a vizeletürítés körülményeit is (értjük ez alatt, hogy mennyire kellett sietni, elcseppent-e a WC-hez érkezés előtt). Ezek az információk már sok-sok támpontot tudnak adni az orvosnak, hogy merre induljon el a vizsgálatokkal, illetve milyen kezelésre lehet aztán szükség.

Az is előfordulhat, hogy már kezelés alatt áll vizelési problémái miatt, csökkentek is valamennyire tünetei, de Ön a terápia ellenére is tapasztal olyan vizelési panaszokat, melyek zavarják, befolyásolják mindennapjait. Ha így van, ezt is mindenképpen jelezze kezelőorvosának, mert van megoldás. Újabb tanácsokkal láthatja el, módosíthatja esetleg a jelenlegi gyógyszeres terápia dózisát, kiegészítheti azt, de meg is változtathatja az eddigi kezelést annak érdekében, hogy Ön minél jobban érezze magát, és a mindennapi életét ne befolyásolják zavaró vizelési panaszok.

Ha többet szeretne még tudni a vizelési panaszokról

