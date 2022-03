A prosztata a húgyhólyag és a végbél között helyezkedik el, körülölelve a hólyagból kivezető húgycsövet. Egy apró, gesztenye nagyságú és alakú szervről van szó, amely kamaszkorban kezd növekedni, majd mérete egészen 45 éves korig változatlan marad. A prosztata elsősorban a megtermékenyítésben játszik fontos szerepet. Bár alig néhány centiméteres szervről van szó, a megbetegedése mégis komoly gondot tud okozni.

A vizelési problémák bármelyik korosztályt érinthetik

A prosztatabetegségekről hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy azok kizárólag az idősebb férfiakat érinthetik, azonban ez nem teljesen igaz. Tény, hogy a hormonális változások, illetve a nem megfelelő életmód miatt leggyakrabban az 50 feletti korosztálynál jelentkeznek prosztatagondok, ám bizonyos problémák akár fiatalabbakat is érinthetnek. Ilyen például a prosztatagyulladás, amelynek kínzó tünetei bármely életkorban kialakulhatnak. A betegség jellemzően gyakori vizeléssel (főleg éjszaka), vizeletürítési nehézségekkel, valamint vizelés közbeni csípő, égő érzéssel jár együtt, de jelentkezhet fájdalom a herezacskó mögötti területen is, illetve fájdalmas lehet az ejakuláció is.

Mi okozza a prosztatagyulladást?

A prosztatagyulladásnak létezik akut és krónikus, illetve bakteriális és nem bakteriális típusa. Amennyiben a betegség bakteriális eredetű, a legtöbb esetben olyan baktériumok okozzák a fertőzést, amelyek a szervezet más részeiről származnak, akár a fogak, a mandulák vagy az arcüreg területéről. Ezek a baktériumok megtámadhatják a prosztatát és gyulladást okoznak a szervben, amely ettől megduzzad. Mivel a megnagyobbodott, megduzzadt prosztata összenyomja a húgycsövet, emiatt jelentkezhetnek az imént említett kellemetlen vizelési problémák.

A nem bakteriális eredetű, hosszú idő óta fennálló vagy visszatérően jelentkező gyulladást a szakirodalom krónikus kismedencei fájdalomként is említi. Ebben az esetben sem baktérium, sem egyéb kórokozó nem mutatható ki a tünetek hátterében - a betegséget gyakran a stresszes életmód okozza.

Előzzük meg a bajt gyógynövényekkel!

A kínzó panaszok jelentkezése esetén mindenképpen forduljunk urológushoz, hogy a megfelelő vizsgálatok után minél előbb kezelni lehessen a problémát. De hosszú távon mi magunk is sokat tehetünk azért, hogy a kellemetlen tünetek ne térjenek vissza. Léteznek olyan gyógyhatású növények, illetve növényi kivonatok, amelyeknek rendszeres használata kedvező hatású lehet a prosztatára.

Szalmagyopár. A jellegzetes aranysárga virágú növény gyulladáscsökkentő hatású, köszönhetően a benne található izoarenol- és arenarin-komplexeknek.

Ázsiai gázló. Az ázsiai gázló aziatikozid-tartalma csökkenti az ödémás tüneteket, ami a prosztata esetében javítja a szövetek közti folyadékáramlást.

Tökmagolaj-kivonat. A tökmag a férfiak számára különösen előnyös, ugyanis a benne lévő delta-7 fitoszterin és a szelén antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatású, valamint az 5-alfa-reduktáz enzim gátlása révén csökkentheti is a megnagyobbodott prosztata méretét.

Tömjénfa. A tömjénfa gyulladáscsökkentő hatását már az ókori indiaiak is ismerték, emellett izomlazító hatással is bír.

Proxelan - a gyógynövények erejével

A Proxelan végbélkúp több olyan gyógynövényből származó összetevőt tartalmaz, amelyeknek a prosztataműködésre gyakorolt pozitív hatása régóta ismert. A Proxelan kúp hialuronsavat, valamint gyulladáscsökkentő, illetve fájdalomcsillapító hatású gyógynövények (tökmag, ázsiai gázló, tömjénfa, szalmagyopár, ausztrál teafa) kivonatát tartalmazza, és ott hat, ahol a probléma van, vagyis a prosztata közvetlen közelében. Ezáltal mérsékelheti a fájdalomérzetet és a vizeléssel kapcsolatos panaszokat is. Prosztatagyulladás, illetve jóindulatú prosztata-megnagyobbodáshoz köthető pangásos állapotok esetén önállóan vagy különböző gyógyszerekkel kombinálva egyaránt alkalmazható. A gyulladás csökkentése mellett nyugtató és ápoló hatású az érintett területen.

Patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.