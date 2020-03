Rejtélyes alhasi fájdalom: ez áll a háttérben

Az alhas, medence és lágyék környékén jelentkező, visszatérőfájdalomrengeteg embernek okoz kellemetlenséget. Kezelése nagyon nehéz, hiszen a panasz mögött számtalan probléma állhat: porckorongsérv, csípőízületi fájdalom, férfiak esetében pedig prosztatabetegség is. Pontos okát azonban sokszor még hosszadalmas és részletes orvosi kivizsgálást követően sem sikerül felderíteni. Amennyiben a kiváltó okokat nem lehet tisztázni, krónikus kismedencei fájdalom szindrómáról beszélhetünk.

Gyógynövények, amelyek jók a prosztatának Korábbi cikkünkben olyan gyógynövényeket, növényi kivonatokat gyűjtöttünk össze, amelyek rendszeres használata és fogyasztása nagyon jó hatással van a prosztatára - sőt, csökkenti a prosztatarák kialakulásának veszélyét is.

A szindrómáról az orvostudomány még mindig keveset tud annak ellenére, hogy viszonylag gyakori megbetegedésről van szó. Egyaránt érinti a férfiakat és a nőket is, sokaknál már a húszas éveik közepén jelentkezik, ám legnagyobb arányban a negyvenes korosztályt sújtja. A betegség erős fájdalmat okoz az alhas, a medence- és lágyéktájék környékén, ám mindezek hátterében sem szervi elváltozást, sem pedig gyulladást vagy fertőzést nem igazán lehet azonosítani. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a szindróma nem jár semmilyen veszéllyel, sőt: ha a panaszokat hónapokig nem sikerül kezelni, az károsíthatja a kismedencében futó idegrostokat. Emiatt férfiaknál merevedési zavarokat és fájdalmas magömlést is okozhat. A betegség tehát az érintett szexuális életére is rányomja a bélyegét.

Már a húszas évek közepén jelentkezhet a krónikus kismedencei fájdalom szindróma. Fotó: Getty Images

A tünetek kezelése

További problémát jelenthet az is, hogy a sikertelen kezelések miatt a páciensek általában egyre frusztráltabbak lesznek, mivel lelkileg is megterheli őket a visszatérő tünetek miatti tehetetlenség. Ráadásul sokszor "csupán" fantomfájdalom jelentkezik, ami hiába csak a beteg fejében él, ugyanúgy az életminőség jelentős romlását okozza. Rosszabb esetben az érintettek teljesen elfordulhatnak a hatékony gyógymódot kereső orvosoktól és olyan, kétes hatékonyságú kezelésekkel próbálkoznak, amelyekkel akár az egészségüket is veszélyeztethetik.

Mivel a kiváltó okok sem egyértelműek, a betegség kezelése elsősorban a tünetek enyhítését célozza meg. A fájdalomcsillapítók mellett szükség van nem-szteroid gyulladáscsökkentőkre, a vizeletürítési problémákra pedig úgynevezett alfa-receptor blokkolót rendel az urológus, amely a kismedencében, a prosztatában és a hólyag alatt futó izomrostok ellazításáért felelős. Érdemes a kezelést olyan vény nélkül kapható készítményekkel is kiegészíteni, amelyek enyhíthetik a krónikus gyulladás mértékét, így hatékonyan csökkentik az alhasi fájdalmat, a hólyagproblémákat és a szexuális zavarokat.