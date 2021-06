Prosztatagyulladás mellett így sportoljunk

A dülmirigynek, avagy a prosztata gesztenye alakú és méretű, simaizmokból és mirigyekből álló szerv, amely egy rövid szakaszon körülöleli a húgycsövet. Egyik leggyakoribb megbetegedése a prosztatagyulladás (prosztatitisz): egyes kutatások szerint a férfiak mintegy fele találkozik élete során a betegség okozta kellemetlen tünetekkel. Kialakulásában számos tényező közrejátszhat. Gyakran bakteriálisfertőzésváltja ki, de állhatnak a hátterében autoimmun betegségek, hormonális tényezők, prosztatakövek, illetve műtéti szövődményként vagy valamilyen sérülés hatására is kialakulhat gyulladás. Sok más civilizációs betegséghez hasonlóan a prosztatagyulladás kialakulásának veszélyét is jelentősen megnöveli a mozgásszegény, ülő életmód. Az érintetteknek érdemes kerülniük az olyan, hosszabb ülést igénylő mozgásformákat, mint például a kerékpározás, evezés vagy lovaglás. Persze ezek a mozgásformák sem teljes mértékben tiltottak a prosztatabetegséggel küzdők számára, érdemes azonban megfogadniuk néhány tanácsot annak érdekében, hogy a tüneteik ne romoljanak tovább.

Nem megfelelő ülés esetén a kerékpározás is negatív kihatással lehet a prosztatára. Fotó: Getty Images

Az ülés így hat a prosztatára

Hogyan alakíthatjuk át étrendünket, hogy ezáltal is enyhítsük a prosztatagyulladás okozta panaszokat? Részletek itt. h i r d e t é s

A sok ülés nyomást gyakorol a medencefenékre és befolyásolhatja a prosztata működését is. A problémát csak súlyosbítja, ha a tevékenység a prosztata területét erős rezgésnek is kiteszi. Ilyen hatás éri például egy teherautó sofőrjét, illetve bizonyos nehézgépek üzemeltetőit, de említhetnénk akár a terepkerékpárosokat is. Ezek a hatások külön-külön is irritálják a prosztatát, és gyulladás kialakulásához vezethetnek, a már fennálló probléma tüneteit pedig még tovább súlyosbíthatják.

A Harvard Health Publishing cikke szerint néhány tudományos kutatás talált összefüggést a kerékpározás és a prosztatagyulladás kialakulása között, leginkább a versenyszerűen tekerők körében, akik rendszeresen nagy távokat tesznek meg. Náluk a húgyivari szervek más betegségei (más néven urogenitális problémák) is jóval nagyobb arányban alakulnak ki.

A nem megfelelően beállított ülés elnyomja ugyanis a kismedencei szervek alátámasztására is szolgáló gátat (perineum), illetve az annak környékén húzódó idegeket és vérereket. A keskeny bicikliülések fokozzák leginkább ezeknek a problémáknak a kockázatát. Hatásukra csökken az érintett terület vérellátottsága, ami a nemi szerv zsibbadását, erekciós zavarokat és meddőségi problémákat egyaránt kiválthat. Néhány kutatás azt is megállapította, hogy a versenyszerűen kerékpározók spermiumszáma jóval alacsonyabb az átlagosnál, a pontos összefüggések feltárásához azonban további vizsgálatokra lesz szükség.

Fontos, hogy jó kerékpárt válasszunk

Persze a kerékpározással a fenti érvek ellenére sem szükséges felhagyni, hiszen egy kiváló kardió mozgásformáról van szó, amely segíti a testsúlykontrollt, növeli az izomerőt és összességében igen jó hatással van egészségünkre. Vannak már olyan speciális kialakítású nyergek, amelyek nem gátolják a kismedencei szervek és a perineum vérkeringését, használatukkal így a káros hatások is minimálisra csökkenthetők. Fontos emellett, hogy tartsunk időnként legalább néhány perces pihenőket a kerékpáros túra közben, szálljunk le a nyeregből, mozgassuk át magunkat egy kicsit.

Mivel a nem bakteriális prosztatagyulladás általában több tényező együttes hatására alakul ki, önmagában az ülést igénylő mozgásformák mellőzésével sem előzhető meg teljesen. A probléma mögött sok esetben "csupán" a nagyfokú stressz és a rendszertelen életvitel áll, ez esetben pedig életmódunk újragondolására, újraszervezésére is szükség lehet. Meg kell találni a módját a stressz levezetésének is, akár valamilyen mozgásforma rendszeresítésével. A krónikus gyulladás okozta kellemetlen tüneteket patikákban vény nélkül kapható, helyileg ható készítményekkel is gyorsan enyhíthetjük. Fennálló panaszok esetén érdemes egyeztetni urológus szakorvossal a leghatékonyabb készítmény kiválasztásához.