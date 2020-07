Orvosi vészhelyzetnek tekinthető a herefájdalom

A herefájdalom jelentkezhet egyik vagy mindkét herében, okozhat kellemetlenséget, de komoly, éles vagy tompa fájdalmat is. A fájdalmat kiváltó ok eredhet a heréből magából, de a gátból, a lágyékból vagy az alhasból is. A herefájdalom lehet akut (például egy sérülést követő), de krónikus is. A herefájdalom bizonyos típusainál mindenképpen orvoshoz kell fordulni, mert olyan súlyos problémákat is okozhat, amelyek a here funkcióinak sérülésével járhatnak, és a hosszú távú következmények között találhatjuk például az impotenciát is.

A herefájdalom súlyos betegségek előjele lehet, nem érdemes halogatni az orvost

Azonnali orvosi beavatkozást igényel például a herecsavarodás, vagyis az a jelenség, melynél a here spontán megfordul, "megtekeredik" a herezacskóban, ez pedig akár teljesen el is vághatja az érintett here vérellátását, így annak sejtjei, oxigén és tápanyagok hiányában sérülhetnek, teljesen el is pusztulhatnak.

Különböző fertőzések is okozhatnak herefájdalmat, ezek ugyanis megtámadhatják a mellékheréket (epididymist) vagy a heréket, ez meglehetősen gyakori oka a herefájdalomnak, főleg a 19-35 év közötti férfiaknál. A fiatalabb korosztályba tartozóknál a mumpsz egyik következménye a herék gyulladása és fájdalma. Szintén herefájdalmat okozhat a lágyéki területen kialakuló sérv is, mely nyomhatja, irritálhatja a heréket. Ritkábban, de okozhatnak herefájdalmat a here daganatai is, és a húgyhólyagot vagy a vesét érintő problémák, például a vesekövek okoztafájdalomis kisugározhat a herékbe.

Igen gyakran a herét érő sérülések, traumák okoznak intenzív fájdalmat. Az esetek legnagyobb részében ezek a sérülések zúzódásos jellegűek, és okozhatja ezeket ütődés, rúgás, sportsérülés, de akár autóbaleset is. A legtöbbször a fájdalom viszonylag rövid időn belül elmúlik, és általában nem igényel komolyabb orvosi beavatkozást.

A fájdalom mellett egyéb tünetek is utalhatnak a here problémáira, például a gyulladásokra vagy a csavarodásra. Ezek közé tartozik a hányás, hányinger, a láz, a hasfájás, a fokozott vizelési inger, a húgycső váladékozása, a csípő vagy égető érzés vizeléskor. A herefájdalmakat szinte minden esetben a herék vagy a gát duzzanata, kivörösödése, érintésre való érzékenysége kíséri. A heréknél vagy az ágyéknál kitapintható elváltozás, kitüremkedés utalhat sérvre, de daganatra is.

A herefájdalom kiváltó okának megállapítása elsősorban külső szakorvosi vizsgálattal történik, de emellett időnként vér- vagy vizeletvizsgálatra, esetenként CT- vagy ultrahangos vizsgálatra is szükség lehet (például abban az esetben, ha a herefájás hátterében vesekövet sejtenek).

A herefájdalom kezelése mindig az alapbetegség kezelését jelenti. A gyulladásokat, fertőzéseket általában gyógyszerrel kezelik, míg a traumák esetében az érintett terület jegelése és a pihenés jelenthet megoldást. A sérvet, a herecsavarodást műtéti úton kezelik, míg a here daganatos betegségei összetett onkológiai terápiát igényelnek.