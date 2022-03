"Nagy problémáim akadtak a kis dologgal"

"Nagyjából két évvel ezelőtt vettem észre, hogy valami nincs rendben. Időről időre nagyon kellemetlen, fájdalmas érzés tört rám altájékon. Nehéz elmagyarázni, milyen érzés volt, talán a feszülés vagy a zsibbadás a legjobb szó rá. Munka közben különösen zavaró volt, mert buszsofőrként dolgozom, és sokszor kaptam azon magam, hogy szinte alig tudok a vezetésre figyelni, annyira felerősödött odalent a nyomó fájdalom" - árulta el a most 37 éves Zoltán. Hozzátette, ugyan megrémítette ez a korábban sosem tapasztalt panasz, de pénzügyi és családi problémák miatt nem fordított rá igazán figyelmet. Éppen stresszes időszakon ment keresztül, ráadásul itthon akkoriban kezdődött a koronavírus-járvány is, ami a legtöbbünk életét igencsak felforgatta.

A kismedenceifájdalomszindróma tünetei rendkívül megkeseríthetik a férfiak mindennapjait. Fotó: Getty Images

Milyen tünetek figyelmeztethetnek prosztatagondokra?

Csakhogy a fájdalmas panaszok nem akartak maguktól elmúlni, sőt, hamarosan vizeletürítési zavarok is társultak melléjük. "Egy idő után szinte állandóan azt éreztem, pisilnem kell... De ha el is mentem a mosdóba, alig tudtam könnyíteni magamon. Egyszerre csak kevés vizelet távozott, hiába erőlködtem, ráadásul az inger sem akart enyhülni. Aggódtam, mi lesz, ha éppen vezetés közben tör rám ez a sürgető érzés, és persze elő is fordult, hogy ez történt. A végállomásokon ugyan el tudunk menni vécére, de a szoros menetrend mellett nem mindig jut rá elég idő, ezért csak kapkodva, rohanva tudtam elvégezni a dolgomat" - magyarázta Zoltán.

A férfi a felesége előtt sem tudta sokáig titkolni, miért egyre körülményesebb elindulniuk otthonról például a bevásárlások, közös programok alkalmával, és hogy miért kel fel egyre gyakrabban éjjelente, hogy kimenjen pisilni. Emellett a korábbiakhoz képest a házaséletük is egyre inkább háttérbe szorult, mert Zoltán ritkábban kezdeményezett, így a felesége csakhamar rájött, hogy az egyébként is visszahúzódóbbá váló férjének valami komolyabb baja lehet. Miután megtudta, hogy Zoltán már hónapok óta küzd a vissza-visszatérő panaszokkal, igyekezett meggyőzni a férfit arról, hogy menjen el urológushoz. "A nejem először nem is értette, miért nem szóltam neki már korábban. Én viszont eléggé szégyelltem a dolgot, mert ez azért nem olyasmi, amiről szívesen beszél az ember. Pár napos unszolás után viszont beláttam, hogy igaza van a páromnak, mert az tényleg nem fog működni hosszú távon, hogy összeszorított fogakkal éljem az életem" - emlékezett vissza interjúalanyunk.

A rejtélyes kismedencei fájdalom

A vizeletürítési panaszok sok esetben a prosztata, avagy dülmirigy megbetegedéséből erednek. Az apró, gesztenye nagyságú szerv funkciója, hogy váladékot termeljen, amely az ondó fontos összetevője, ám az elhelyezkedése miatt a vizeletürítést is befolyásolhatja. A prosztata ugyanis a húgyhólyag alatt található, ahol körülöleli a hólyagból kiinduló húgycsövet. Amennyiben a prosztata mérete gyulladás vagy egyéb ok következtében megnő, akkor emiatt elszoríthatja a húgycsövet, fizikailag akadályozva a vizelet hólyagból való kijutását.

Ahogyan az a köztudatban is él, a prosztata egyes megbetegedései, így rosszindulatú daganatai és jóindulatú megnagyobbodása valóban elsősorban az idősebb korosztályt érintik. Egészen más azonban a helyzet a prosztatagyulladás, avagy a prosztatitisz különböző típusaival, amelyek már a húszas-harmincas életévek során is bárkinél kialakulhatnak, és eléggé gyakoriak is a férfiak körében. A krónikus panaszok oka lehet bakteriális fertőzés, ám az orvosi vizsgálatok során az esetek jelentős részében nem sikerül nyilvánvaló kiváltó tényezőt feltárni. Ilyenkor a diagnózis nem bakteriális prosztatagyulladás, avagy krónikus kismedencei fájdalom szindróma.

Nem ismert, hogy pontosan mi okozza a krónikus kismedencei fájdalom szindrómát, a kockázati tényezők között azonban éppúgy említhetők az alsó húgyúti traumák vagy a sebészeti beavatkozások, mint a tartós érzelmi stressz. A betegség legjellemzőbb tünete a legalább három hónapon át jelentkező fájdalom a herezacskó és a végbélnyílás közötti területen, az alhasi tájékon, a péniszben, a herékben, esetleg deréktájon. Szintén gyakori az ejakuláció közbeni vagy utáni fájdalom. A vizeletürítés is okozhat fájdalmas érzést a húgycsőben és a péniszben, továbbá a gyakori, sürgető vizelési inger, valamint gyenge vagy akadozó vizeletsugár szintén társulhat a felsorolt panaszokhoz.

"Úgy érzem, a sport is segített"

Zoltán esetében az urológiai és laborvizsgálatok során nem találtak egyéb kiváltó okot. A diagnózis nála is krónikus kismedencei fájdalom szindróma volt. Kezelőorvosa a bakteriálisfertőzéskiiktatása érdekében antibiotikumkúrát írt fel számára, ám ennek hatására még nem javultak a tünetek. Végül Zoltán gyógyszeres kezelése kiegészítéseként - orvosával egyeztetve - gyógynövényi összetevőket tartalmazó végbélkúp segítségével igyekezett úrrá lenni a kellemetlen panaszokon. Ezen felül szabadidejében elkezdett sportolni is. "Rengeteget ülök a munkám során. A párom régóta noszogatott már, hogy járjak el vele kocogni, de amikor a szolgálat végeztével hullafáradtan hazaestem, általában gondolni sem tudtam a mozgásra. A történtek fényében viszont úgy döntöttem, ideje változtatnom. Nem tudom, hogy valóban ez segített-e, de tény, hogy amióta rendszeresen heti néhány alkalommal futok, nemcsak energikusabbnak és stresszmentesebbnek érzem magam, hanem a fájdalom is ritkábban jelentkezik, és szerencsére a mosdóba is sem kell már annyira gyakran kimennem. Nem mellesleg megszabadultam nagyjából 7-8 kilónyi súlyfeleslegtől is" - mondta el a férfi.

"Az urológussal abban maradtunk, hogy amennyiben megint fellángolnának a tünetek, mindenképpen keressem fel. Lekopogom, most jól érzem magam, és a munkámat is nyugodtabban tudom végezni, akárcsak régen. Mindenesetre megfogadtam, hogy legközelebb jobban odafigyelek magamra, azaz semmiképpen nem várok megint hónapokat a segítségkéréssel, ha baj van" - tette hozzá.