Munkahelyi stressz: elképesztő következményei lehetnek (x)

Szerző: HáziPatika 2021. március 1. 17:04

Azt már eddig is tudtuk, hogy a mindennapi stressznek számos negatív egészségügyi következménye lehet. Okozhat például alvászavarokat, depressziót, szív- és érrendszeri megbetegedéseket - ha pedig ez nem lenne elég, még a férfiasságon is csorbát ejthet. Bizony, az állandó stressznek olyan hatásai is lehetnek, amikre a férfiak talán gondolni sem mernek.

A mai modern világban a stresszt szinte lehetetlen kiiktatni az életünkből. A napjaink folyamatos rohanásból állnak, az őrült mókuskerékben pedig gyakran észre sem vesszük, és a baj már meg is történt. A legtöbb férfi azzal ma már nagyjából tisztában van, hogy a folyamatos idegeskedés mellett fokozottan oda kell figyelni a szívük egészségére, hiszen a stressz komoly szív- és érrendszeri betegségeket okozhat. Azt viszont már kevesebben tudják, hogy a stressz a férfiasságukra és akár a szexuális életükre is rányomhatja a bélyegét. Az idegeskedést a prosztata is bánja Sokan azt gondolják, hogy a prosztatagyulladás inkább az idősek betegsége, pedig ez óriási tévhit, mert ez az elváltozás éppen a 30-as, 40-es éveikben járó, erejük teljében lévő férfiakat érinti leginkább. A probléma okozója pedig sok esetben a tartós stressz. Ezt a korosztályt érinti legjobban a szinte állandó munkahelyi-, vagy magánéleti stressz, márpedig ha egy férfi nap mint nap magas fokozaton "pörög", akkor számolnia kell azzal, hogy sokkal nagyobb eséllyel alakulhatnak ki nála különféle betegségek, köztük például a prosztatagyulladás. De mi is az a prosztatagyulladás? A prosztata egy szelídgesztenye nagyságú nemi mirigy, ami a férfiak húgyhólyagja alatt és a végbél előtt helyezkedik el. Fő feladata az ondó részét képező váladék termelése, melynek elsődleges funkciója a spermiumok mozgásának segítése és serkentése. h i r d e t é s A mindennapi stressznek számos negatív egészségügyi következménye lehet. Prosztatagyulladás esetén a prosztata duzzadttá, érzékennyé válik. A prosztatagyulladás az egyik leggyakoribb férfiprobléma, ami a férfiak mintegy 10 százalékát érinti. Létezik akut és krónikus, illetve bakteriális és nem bakteriális típusa. Az érintettek 90 százalékánál krónikus, azaz hosszú idő óta fennálló vagy visszatérően jelentkező, nem bakteriális gyulladást diagnosztizálnak, ami a modern szakirodalomban krónikus kismedencei fájdalom elnevezéssel szerepel. Ebben az esetben sem baktérium, sem egyéb kórokozó nem mutatható ki a tünetek hátterében - a betegséget gyakran a már előbb említett stresszes életmód okozza. A szexuális életre is hatással van A nem bakteriális prosztatagyulladás tünetei sokaknál hetekig, sőt akár hónapokig fennállhatnak, így a betegség gyakran hullámzó lefolyású. A gyulladás leggyakoribb tünetei: vizelési zavarok (ilyen lehet a gyakori vizelési inger, égő érzés vizeletürítéskor, nehezített vizeletürítés vagy vékony vizeletsugár);

nyomó fájdalom a gáttájékon, a nemi szerveken;

székelési panaszok (nyilallás, fájdalom, görcsök, viszketés);

Mit lehet tenni? Fontos tudni, hogy a betegség nem fog magától elmúlni, ezért a tünetek észlelése után minél hamarabb urológus szakorvoshoz kell fordulni, hogy mielőbb el lehessen kezdeni a kezelést. De mivel a stressznek nagy szerepe lehet a prosztatagyulladás kialakulásában, a gyógyszeres kezelés mellett mindenképpen szükség van életmódbeli változtatásokra is. Az érintett férfiaknak először is érdemes kritikusan átgondolniuk aktuális élethelyzetüket és kideríteniük, hogy melyek azok a tényezők, amik szerepet játszhatnak a panaszaik előidézésében. Ma már számos stresszkezelési technika létezik, amit akár szakemberektől is eltanulhatunk, de az olyan egyszerű, hétköznapi módszer, mint a rendszeres sport, szintén sokat segíthet a feszültség csökkentésében. Van még egy érzékeny kérdés, amire a legtöbb érintett férfi keresni szokta a választ, ez pedig a szexuális élet. A betegség alatti szexuális élet gyakorlására vonatkozóan csak az orvos adhat tanácsot, de jó tudni, hogy a prosztataváladék speciális prosztatamasszázzsal történő kiürítése elengedhetetlen a prosztata egészséges működésének fenntartásához.