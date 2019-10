Mitől váladékozhat a pénisz?

A pénisz váladékozása esetén a legtöbben szexuális úton terjedő betegségre gyanakodnak, pedig ezen kívül még számtalan ok állhat a jelenség mögött. A leggyakoribbakat Dr. Rákász István, az Urológiai Központ szakorvosa ismerteti.

Smegma

A smegma a makk körül lévő mirigyek váladéka, amely vizelet- és ondócseppekkel, illetve a lerakódó szennyeződésekkel keveredve gyűlhet össze a fityma alatt. Ez tartós gyulladást okozhat, rendszeres és megfelelő tisztálkodással azonban megelőzhető a probléma kialakulása.

Gyulladás vagy húgyútifertőzésis okozhatja a váladékozást. Fotó: iStock

Húgyúti fertőzés

Amikor ártalmas baktériumok jutnak be a húgyúti rendszerbe, megjelenhet a húgyúti fertőzés. Jellegzetes tünetei a gyakori vizelési inger, a vizelés közben jelentkező csípő érzés, valamint a zavaros, esetleg rossz szagú, elszíneződött vizelet. Súlyosabb esetben fáradtság, láz, hányás és deréktáji vagy hasifájdalomis jelentkezhet. Egyes esetekben vér is megjelenhet a vizeletben, esetleg fehéres vagy opálos váladék ürülhet a péniszből. A súlyosabb következmények megelőzése érdekében nagyon fontos a kivizsgálás és a kezelés.

Balanitis és posthitis

A hímvessző makkjának gyulladása (balanitis) egy viszonylag gyakori megbetegedés. A gyulladást bármilyen irritáció kiválthatja, beleértve az erősebb tisztálkodó szereket is. A gyulladás következtében viszketés és duzzanat jelentkezhet a pénisz tetején, amelyet váladékozás is kísérhet. Amennyiben az egész fitymát érinti a gyulladás, posthitisről beszélünk. Amikor pedig mindkét területen kialakulnak a tünetek, balanoposthitisről lehet szó.

Prosztatagyulladás

A prosztata gyulladására utalhat, ha fájdalom jelentkezik a prosztata környékén, és emellett vizelési nehézséggel, esetleg a pénisz váladékozásával szembesül a páciens. A prosztatagyulladás (prostatitis) lehet akut és krónikus is. Ha a krónikus gyulladásnál is fény derül a bakteriális eredetre, akkor antibiotikumos kezelésre van szükség, ami akár hónapokig is tarthat. Amennyiben ez nem elég, további kezelések is felmerülhetnek, például intravénásan adagolt antibiotikumok, izomlazítók vagy a gyulladáscsökkentők. Mindemellett nagyon hasznos a stresszkezelés minden változata, legyen szó relaxációról vagy csoportos stresszkezelő terápiáról.

Mikor fontos urológushoz fordulni?

Bár a pénisz váladékozása nem feltétlenül betegség jele, mindenképpen ajánlatos a férfiaknak orvoshoz fordulni, ha nemcsak az ejakulációt megelőző előváladékozást tapasztalják. Akkor is érdemes szakember segítségét kérni, ha fájdalom jelentkezik vizelés vagy szexuális tevékenység közben, a pénisz megduzzad, kellemetlen szag érződik odalentről vagy a gyulladás bármilyen jele mutatkozik - hangsúlyozza az urológus. Azt is fontos tudni, hogy a fertőzések és gyulladások nagy része eredményesen kezelhető, tehát nem érdemes szemérmesség miatt halogatni a kezelést. A pontos diagnózis után gyors lehet a gyógyulás is.