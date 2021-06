Első hallásra talán meglepő, de a nemzetközi felmérések szerint több mint 200 oka lehet annak, ha valaki ágyba bújik a párjával. A legfőbb mozgatórugó természetesen az élvezet és az örömszerzés, de a kíváncsiság, a szerelem kifejezése, az új partner varázsa, az utódnemzés, az önbizalom növelése, a gyengédség megélése vagy éppen a nemi vágy csökkentése mind-mind lehet a szex motiváló tényezője. Sőt, egyesek célzottan a stresszt szeretnék levezetni ezen az igen kellemes módon: egy hazai szexpartnerkereső portál 2017-es felmérése szerint minden ötödik magyar feküdt már le a partnerével azért, hogy levezesse a benne felgyülemlett feszültséget. Márpedig feszültségből mostanában nincs hiány: a koronavírus-járvány miatt az elmúlt bő egy évben lényegesen többet szorongtunk, mint annak előtte. Féltettük a magunk és szeretteink egészségét, aggódtunk a megélhetésünk miatt, álmatlanul forgolódtunk éjszakánként, miközben a társas programokról és a kedvenc kikapcsolódási formáink nagy részéről is hosszabb-rövidebb időre le kellett mondanunk. Férfiak és nők mindennapjait egyaránt áthatotta az anyagi biztonság és a megélhetés miatti folyamatos feszültség, ami közismerten romboló hatással van az egész szervezetre. Nem kivétel ez alól az intim együttlét sem: a krónikus stressz amellett, hogy érezhetően csökkenti a libidót és a hálószobai teljesítményt, akár szervi elváltozásokat is okozhat, amelyek még inkább hozzájárulnak a szexuális zavarok kialakulásához.

Fotó: Getty Images

A stressz a prosztatát is megbetegíti

Férfiaknál különösen a prosztata reagál érzékenyen a nagyfokú és tartósan fennálló stresszterhelésre. A krónikus feszültségre ez a húgyhólyag alatt elhelyezkedő, gesztenye nagyságú és alakú belső nemi szerv gyulladással reagálhat - ezt nevezzük nem bakteriális eredetű prosztatagyulladásnak, ami számos tünettel keseríti meg az érintettek életét a hálószobán belül és kívül is. Az ágyék és a lágyék területén szakaszosan jelentkező égő, szúró, nyomó vagy húzó fájdalom hetekig fennállhat. Az alhasi panaszok üléskor, vizeletürítéskor és ejakuláció közben súlyosbodhatnak. A gyakori vizeletürítési inger és az azzal járó nehézségek, valamint a múlni nem akaró fájdalom beárnyékolják az érintettek mindennapjait, nem beszélve a szexuális problémákról, amelyek lelkileg is megviselik a férfiakat. A krónikus prosztatagyulladás következtében csökken a nemi vágy, romlik az erekció minősége, merevedési zavarok léphetnek fel, emellett fájdalom jelentkezhet a hímvesszőben és a herékben is. Intenzitása egyénenként változó, van, aki tompa, csipkedő jellegűnek írja le, mások égő, szúró, az ágyék területére is kisugárzó fájdalomra panaszkodnak, ami bizonyos mozdulatok, például rázkódás, kerékpározás hatására fokozódik.

Mind közül a legkellemetlenebb azonban a szexuális együttlét csúcspontján fellépő, intenzív fájdalommal járó magömlés. A sperma több mirigyből, köztük az ondóhólyagból, a herékből és mellékherékből, valamint a prosztatából származik, az ejakuláció során pedig a prosztatának erőteljes összehúzódást kell kifejtenie, hogy a váladék kilövellhessen, ami prosztatagyulladás esetén nagy kínokkal jár. Ez a rövid, de annál emlékezetesebb fájdalom az, ami rányomja a bélyegét az intim pillanatokra, és hamar szorongást vált ki a férfiakban, akik emiatt inkább tartózkodnak a testi örömöktől. Így hamar ördögi körben találhatják magukat: a rossz tapasztalatok és a sikertelen próbálkozások miatt elmegy a kedvük a szextől, megkérdőjelezik saját férfiasságukat, ami csak tovább erősíti a prosztatára is károsan ható szorongást és stresszt.

Proxelan: célzott segítség a panaszokra

A gyógynövényes ülőfürdő és a híresen "férfibarát" tökmag rendszeres fogyasztása ideig-óráig enyhülést hozhat, ám az orvosi kivizsgálást nem érdemes sokáig halogatni. Minél hamarabb fordulunk urológushoz, annál hamarabb inthetünk búcsút a kínzó tüneteknek és élvezhetjük újra önfeledten az intim pillanatokat. Fontos felismerni, hogy a prosztatagyulladás magától nem múlik el, ezért az érintetteknek mindenképpen érdemes időpontot kérniük urológiai kivizsgálásra. A terápia elsődleges célja a fájdalomcsillapítás, az orvos ennek érdekében gyulladáscsökkentő szerek alkalmazását is előírhatja. A Proxelan végbélkúp a benne található hialuronsavnak és növényi összetevőknek köszönhetően (mint például tökmagolaj-kivonat, ázsiai gázló, tömjénfa, szalmagyopár, ausztrál teafa) hatásosan csillapíthatja a prosztatagyulladás kellemetlen tüneteit. A kúp a végbél környéki vénákon keresztül a prosztata közelében fejti ki jótékony hatását, így célzottan hat, remekül kiegészítve a szájon át szedett gyógyszeres kezelést. Elegendő naponta egyszer, lehetőleg lefekvés előtt felhelyezni időszakos és tartós alkalmazásra is ideális.

A gyógyszeres terápia mellett azonban nem feledkezhetünk meg az életmódbeli változtatásokról sem. A gyógyulás szempontjából kulcskérdés, hogy megtaláljuk a számunkra legjobban bevált stresszkezelő módszert, legyen szó új hobbiról, valamilyen relaxációs technikáról, mentálhigiénés szakember segítségéről, vagy éppen egy régóta halogatott munkahelyváltásról. A sport ugyancsak remek stresszlevezető, ráadásul számos további előnnyel is bír. A testi örömökkel kapcsolatosan is érdemes kikérni az orvos tanácsát. Bizonyos esetekben ugyanis kifejezetten javallott a prosztataváladék rendszeres kiürítése, amiben a maszturbáció, a párunkkal való összebújás és a speciális prosztatamasszázs egyaránt a segítségünkre lehet.

Patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz