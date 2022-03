Komoly bajt jelezhet a fájdalmas vizelés

Üres hólyagban jelentkező és vizelés során érzett fájdalom, esetleg véres vizelet is utalhatnak hólyagkő jelenlétére, amelyre leginkább a vizeletpangás és krónikus fertőzések hajlamosíthatnak. Dr. Rákász István, az Urológiai Központ urológusa szerint panasz esetén érdemes mihamarabb szakorvoshoz fordulni, mert a kőképződés a hajlamosító betegség kezelésével megelőzhető.

Idősebb korban gyakoribb a hólyagkövesség

A hólyagban kialakuló kő, kövek leggyakrabban a pangó vizelet vagy egy hosszú ideig fennálló, nem megfelelően kezeltfertőzéskövetkezményei lehetnek, ezért jellemzően idősebb korban fordulnak elő (bár egyes betegségek fiatalabb korban is hajlamosítanak). Hólyagkő esetében számos hajlamosító tényező ismert:

Elsősorban ilyen a vizeletpangás, ami eredhet prosztata megnagyobbodásból, idegrendszeri károsodásból (tipikusan cukorbetegeknél), ágyhoz kötöttségből. Ilyenkor a következményként kialakuló fertőzések vezethetnek el a kövek kialakulásáig.

Előfordulhat, hogy valami akadályozza a hólyag tartós kiürülését, például egyes, egyre korábban kiszűrt fejlődési rendellenességek.

Neurológiai betegségek is befolyásolhatják a hólyag működését.

Urológiai beavatkozások, egyes nőgyógyászati műtétek és a katéter-viselés is kockázati tényezőnek számít a hólyagkövesség szempontjából.

Milyen tünetekkel kell orvoshoz fordulni?

A panaszokat főleg az okozza, hogy a kő vagy kövek irritálják a hólyag nyálkahártyáját, ezért tipikusnak mondható, hogy üres hólyagnál erőteljesebb az alhasi fájdalom. Ugyancsak fájdalmas lehet a vizelés, sőt, a vizelet akár vért is tartalmazhat, ha a kövek sérülést okoznak. Amennyiben a kisebb kövek bejutnak a húgycsőbe, elzárhatják a vizelet útját, így úgynevezett vizeletelakadás is kialakulhat - ez azonnali ellátást igényel. Ugyanakkor azt is érdemes tudni, hogy a hólyagkövesség nem minden esetben jár panasszal.

A vizelés során érzett fájdalom, illetve véres vizelet is utalhat hólyagkőre. Fotó: Getty Images

"Sokszor már a tünetek alapján valószínűsíteni lehet, hogy hólyagkő okozza a problémát, de természetesen a vizeletvizsgálat mellett fontos lehet még a hasi ultrahang is. Ha a telt hólyagot vizsgáljuk, sokszor könnyen felismerhetően megjelenik a kő, a kövek. Időnként pedig szükséges elvégezni a hólyagtükrözést, vagyis a cisztoszkópiát, ami alapján már a kövek száma és mérete is felderíthető" - ismerteti dr. Rákász István urológus.

Hogyan lehet megszabadulni a hólyagkőtől?

Ha már kialakult a hólyagkő, sajnos nem lehet gyógyszerek segítségével megszabadulni tőle, bár a kisebb kövek sok esetben maguktól távoznak. Azon ritkább esetekben is, amikor a húgyhólyagba a felső húgyutakból kerültek apróbb kövek, szintén előfordulhat a spontán kiürülés. Az esetek egy részében viszont csak a műtét segíthet a betegen. A beavatkozás a kövek összetételétől, mennyiségétől függően lehet a húgycsövön keresztül történő endoszkópos, vagy nagy méretű, sok kő esetén az alhason végzett nyílt műtéti.

Az urológus szerint azonban a legfontosabb, hogy ha ismert alapbetegség vagy hajlamosító tényező van jelen, azt mindenképpen kezelni kell, hogy megelőzhető legyen a hólyagkő kialakulása vagy kiújulása.