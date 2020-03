A gynecomastia általában jóindulatú, meglehetősen gyakori elváltozás a férfiak szervezetében, melynek lényege, hogy a női hormonok hatására megnő a mellük. A legtöbb esetben magától is elmúlik, de időnként súlyos betegség is állhat a hátterében.

A gynecomastia nagyon gyakori rendellenesség

a hormonrendszer változásai miatt a férfiak szervezetében megnövekszik bizonyos női hormonok szintje, és ez a mellszövetek jóindulatú burjánzásával, vagyis A kamasz fiúk mintegy 70 százalékát érintheti. Lényege, hogya férfiak szervezetében megnövekszik bizonyos női hormonok szintje, és ez a mellszövetek jóindulatú burjánzásával, vagyis a mellek megnövekedésével járhat együtt. Ez a jelenség a kamaszoknál ideiglenes, és néhány éven belül minden beavatkozás nélkül, magától meg is szűnik.

Miért nő meg a férfiak melle?

a fiú újszülötteknek nagyobb egy kicsit a melle, ez a szervezetükben keringő anyai



a mellek megnagyobbodása, erre azonban már érdemes jobban odafigyelni, mert mindenképpen a Előfordulhat az is, hogy nagyobb egy kicsit a melle, ez a szervezetükben keringő anyai ösztrogéntől van, és általában szintén magától elmúlik.A középkorú vagy idősebb férfiaknál is jelentkezhet, erre azonban már érdemes jobban odafigyelni, mert mindenképpen a hormonrendszer egyensúlyának felborulására utal. Ez lehet viszonylag természetes folyamat (hiszen ahogy öregszenek a férfiak, úgy csökken a szervezetükben például a tesztoszteron szintje), de utalhat a hormonrendszer betegségeire vagy daganatra is.

A mellnagyobbodás érintheti az egyik mellet, vagy mindkettőt

enyhébb mértékű mellnövekedést okozhatják gyógyszerek, Azgyógyszerek, gyógynövények vagy túl sok alkohol is, hiszen ezek is hatással vannak a hormonrendszerre. A gynecomastia krónikus betegségekkel, például a vese- vagy a májproblémákkal , esetleg a felszívódási zavarokkal küzdőknél is előfordulhat.

Akár magától is elmúlhat

A legtöbb esetben a gynecomastia jól kezelhető betegség, amely akár magától is elmúlhat (mint például a tinédzserek esetében), de ha például gyógyszerszedés áll annak hátterében, akkor annak abbahagyása a mellek méretét is csökkenti. Esetenként a megnövekedett melleket műtéti úton is el lehet távolítani, de gyógyszeresen is lehet kezelni az elváltozást.



A gynecomastia az esetek legnagyobb részében egy igen kellemetlen, időnként fájdalmas, az önbecsülésre jelentős hatással lévő, de alapvetően ártalmatlan betegség, azonban mindenképpen oda kell rá figyelni, mert súlyosabb problémák egyik előjele is lehet.