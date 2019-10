Ezt a témát kerülik a férfiak

Prosztatagyulladás esetén gyakori a, vagy a comb belső oldalába kisugárzó fájdalom. Gyakori vizelési inger jelentkezhet, az ürítés lehet fájdalmas, és égő érzetet is okozhat. A fájdalom érintheti a hímvesszőt, a heréket is, ami miatt korai magömlés, merevedési zavar, nemi vágy csökkenése,. Járhat, ami fájdalmas székletürítést okoz. Láz, általános fáradtság, levertség, akár véres vizeletet is okozhat az akut bakteriális prosztatitisz. A prosztata szövetállományában gennygyülem alakulhat ki bakteriális fertőzés esetén, krónikus formája sterilitáshoz is vezethet.Amennyiben bizonyságot nyert baktérium jelenléte a prosztatában, akkor lehet szó krónikus bakteriális prosztatagyulladásról. Afüggően 6-12 hét antibiotikus terápiából áll. Az életmód terén is változtatásokat kell alkalmazni. Lehetőség szerint kerülni kell a hosszú távú ülést, a kerékpár és a motorbicikli használatát, az erősen fűszeres ételeket és az alkoholfogyasztást. Ritkán, szövődményes esetekben húgycsövön keresztül történő műtétes beavatkozás szükségessé válhat.