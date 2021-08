Ezért csökkenhet a férfiak nemzőképessége

Akár minden nyolcadik pár gyermeknemzési problémákkal küzdhet az Egyesült Államokban, és ha ennek okozója a férfi terméketlensége, az esetek 30-50 százalékában nem sikerül kideríteni a pontos okot, írja Dr. Ryan P. Smith, a Virginia Egyetem urológiaprofesszora, termékenységi specialista a The Conversation cikkében. Páciensei sokszor olyan rizikótényezőkkel hozzák kapcsolatba a meddőséget, mint a zsebben hordott mobiltelefon, a munkahelyi stressz vagy a sok műanyag. Egyre többen teszik fel ugyanakkor a kérdést: okozhatja-e környezeti ártalom a férfiak nemzőképtelenségét?

Hanyatlik a nemzőképesség

Meddőséget akkor állapítanak meg, ha egy párnál, amelynek nőtagja 34 éven aluli, 12 hónap védekezés nélküli közösülés után sem fogan meg gyermek. Általánosságban elmondható, hogy mind a nő, mind a férfi 30-40 százalékban lehet a gyermektelenség oka. Férfiaknál a nemzőképességi vizsgálat a spermiumok minőségi elemzésével kezdődik. Jóllehet a hímivarsejtek száma és koncentrációja is fontos mutató, a pontosabb válaszhoz a spermiumok mozgékonyságát is meg kell vizsgálni: ilyenkor Smith szerint azt nézik, hogy az adott mintában a spermiumok hány százaléka képes mozogni.

A férfiak nemzőképességét számos faktor befolyásolhatja a túlsúlytól kezdve a hormonzavaron át a genetikai rendellenességig. Többségük orvosi kezelés után képessé válik gyermeknemzésre. Ám az 1990-es évektől kezdődően a kutatók aggasztó jeleket kezdtek észlelni: még a legtöbb kockázati tényező kizárásával is a férfi termékenységi ráta évtizedről évtizedre hanyatlott. Egy 1992-es kutatás arra jutott, hogy a megelőző 60 évben világszerte 50 százalékkal csökkent a nemzőképesség. Ezt több felmérés is igazolta, összességében megállapítva, hogy 1973 és 2011 között globálisan 50-60 százalékkal esett vissza férfiak termékenysége.

Környezeti okok is állhatnak a férfiak terméketlenségének hátterében. Fotó: Getty Images

Ezek a kutatások a spermiumok számára és koncentrációjára fókuszáltak, írja Smith. Egy későbbi, 2019-es vizsgálat a spermiumok mozgékonyságát elemezte, és abban is 10 százalékos mérséklődést mutatott ki a megelőző 16 évre vonatkoztatva. Vagyis a tudomány szerint egy átlagos férfinak manapság kevesebb spermiuma termelődik, és a spermiumok kevésbé egészségesek, mint korábban.

Ezek a legveszélyesebb vegyületek

Állatkísérletek azt mutatták ki, hogy a környezetből származó mérgező anyagok megváltoztathatják a hormonális egyensúlyt, ennek révén pedig a nemzőképességet. Smith és a terület más szakemberei is célzottan kezdték keresni a veszélyes toxinokat. A hormonrendszert károsító anyagok közé olyan hétköznapi vegyületek tartoznak, amelyeket a műanyagipar, a bútorgyártás, a növényvédelem és még számtalan terület használ nagy mennyiségben.

A ftalátok olyan lágyítószerek, amelyek a műanyagok rugalmasságát és élettartamát növelik, ám negatív hatást gyakorolnak a tesztoszteron nevű férfihormonra és a hímivarsejtek egészségére. A foszfortartalmú növényvédőszerek maradványai sok élelmiszerben fellelhetők, de szintén csökkentik a nemzőképességet. A nagyvárosi szennyezett levegőben kimutatható kén-dioxid és nitrogén-oxidok a spermiumok abnormális számát okozhatják. A nehézfémek, mint például a kadmium, ólom, arzén az élelmiszereken, ivóvízen, kozmetikumokon keresztül ronthatják a hímivarsejtek állapotát. A laptopok, modemek és mobiltelefonok elektromágneses sugárzása is összefüggésbe hozható a spermiumok alacsony számával, elégtelen mozgékonyságával és abnormális alakjával az urológus szerint.

Vegyszermentesen kellene élni

Azért is nehéz felderíteni, hogy milyen kémiai ok állhat a terméketlenség hátterében, mert csak az Egyesült Államokban több mint 80 ezer féle vegyületet jegyeztek be, és évente közel kétezer újabb kémiai anyagot regisztrálnak. Amerikában az a gyakorlat, hogy amíg nem bizonyosodik be egy vegyületről, hogy káros hatása van az egészségre, addig nem lehet betiltatni. Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete 800 olyan vegyületet tart számon, amelyek megzavarhatják hormonrendszerünk működését. Ezeknek töredékét tesztelték eddig.

Évtizedekbe telhet egyébként kiszűrni a veszélyes vegyületeket. A férfi nemzőképesség csökkenését a vészharang megkongatásaként kellene észlelnünk, idézi Smith dr. Niels Skakkebaek kutatót, aki az elsők között írt tanulmányt a csökkenő spermiumszámokról. "Ideje világszerte felhívni a közvélemény figyelmét a nemzőképességgel kapcsolatos problémákra" - figyelmeztet az urológus.