Ez segíthet a férfiak szexbajain

Ma már nagyon ritka, hogy valaki napi nyolc órát dolgozik, s jut ideje a családra, barátokra és sportolásra. A férfiakban folyamatosan dúl a megfelelési kényszer és a versenyszellem, ami estére teljesen kifárasztja őket. Az újabban megjelenő szexuális zavarok első számú kiváltó oka Csides Kata szexuálpszichológus szerint a stresszt és a kimerültséget.

, a fáradtság elűzésére pedig létezik természetes módszer. Napjainkban, a borbálafű alkalmazása kevésbé elterjedt, pedig már az ókori görög és római gyógyászatban is kedvelt volt. Megfáradt férfiak számára gyakran szolgált afrodiziákumként . A virágzó borbálafű rendszeres fogyasztása serkenti a szexuális aktivitást, jó hatással van a hímivarsejt termelődésére. Ez a növény igazi férfi elixír, a népgyógyászat szerint a szexuális aktivitás serkentésén túl a legkülönbözőbb betegségek és tünetek kezelésére alkalmas, ajánlják vitaminhiány ellen, szív- és érrendszeri betegségek, a stroke utókezelésére, vízhajtásra, prosztataproblémák kezelésére, de még epilepszia esetén is.

"Ha az ember a női anatómiát kicsit is ismeri, akkor tudnia kell minden férfinak,, nem belül, innentől teljesen mindegy, hogy hány centis a hímtag, bármit is sugall nekik a televízió. A pornófilmek is megteszik a hatásukat, ott azt látja a férfi, hogy a nő mindenféle előjáték nélkül izgalmi állapotban van. Nem arra szocializáljuk a férfiakat, hogy tanulják meg, hogyan kell egy nőnek örömet okozni. Nem csoda, hogy aztán nem működik a szexuális élet, és a férfiaknak komoly potenciaproblémáik vannak" - sorolta az okokat Csides Kata, aki hozzáfűzte, hogy a nők gyengédségre vágynak, nem pornóra.