Egy olvasónk - nevezzük Gézának - azzal kereste meg szerkesztőségünket, hogy szívesen megosztja a nyilvánossággal a történetét, amely szerinte több szempontból is tanulságos lehet. Mint mondta, álmában sem gondolta volna, hogy fiatal férfiakat is érinthet a prosztatamegnagyobbodás, és erre szeretné felhívni a figyelmet.

"A tüneteim 38 éves koromban jelentkeztek először. Nagyon lassan tudtam csak vizelni és nem is tudtam teljesen megkönnyebbülni. Fájdalmaim alig voltak, a folyamatos hólyagfeszülés viszont szinte az őrületbe kergetett, különösen az éjszakánként rám törő sürgető vizelési inger. Az elején nagyon megijedtem, mert egyből prosztatarákra gondoltam, habár a feleségem azzal igyekezett megnyugtatni, hogy ilyen fiatalon az ember csak nem lesz rákos... Természetesen én másként gondoltam, és azonnal elmentem urológushoz, aki alaposan kivizsgált. Aztán kimondta a diagnózist: prosztatamegnagyobbodásom van. Ami azt illeti, meg is könnyebbültem meg nem is. Egyrészt örültem, hogy a klinikai és laborvizsgálatok kizárták a súlyosabb baj, azaz a prosztatarák lehetőségét. Másrészt nagyon elcsodálkoztam, hogy fiatalon is lehet valakinek ilyen betegsége. Én eddig azt hittem, hogy a prosztatamegnagyobbodás a korral jár" - írta az érintett férfi.

Az urológus egészen pontosan a krónikus prosztatagyulladás következtében fellépő jóindulatú prosztatamegnagyobbodást állapított meg Gézánál, egyúttal megnyugtatta olvasónkat, hogy a betegsége kezelhető.

A jóindulatú prosztatagyulladás kezelhető. Fotó: Getty Images

"Túl lehet élni a vizsgálatot"

Géza beszámolója alapján a szakorvos először a prosztata végbél felőli, manuális vizsgálatát végezte el. A vizsgálat kevésbé volt kellemetlen, mint azt Géza előzőleg elképzelte, és bár nem lett a kedvence, elmondása szerint azért "túl lehetett élni". Mivel a betapintásos vizsgálat nem volt elegendő a teljes diagnózis felállításához, ezért az orvos további vizsgálatokra küldte Gézát: a fertőzések kizárására vizeletvizsgálatot, a prosztatarák kizárására vérvizsgálatot írt elő. Továbbá ultrahangvizsgálattal megállapította a prosztata méretét, és egy speciális műszer segítségével megmérte a vizeletsugarat, vagyis a vizelés "erősségét" is.

Szerencsére Géza állapota nem volt annyira súlyos, hogy műtétre lett volna szükség, de nem is volt olyan enyhe, hogy gyógyszerek nélkül kezelni lehessen. A terápia mellé kiegészítésképpen az egyik közeli barátja egy olyan, gyógynövényeket és hialuronsavat tartalmazó végbélkúpot javasolt, amivel maga is jó tapasztalatokat szerzett, amikor hasonló problémával küzdött. A kúpot Géza is jó megoldásnak találta, mert így a gyomrát sem kellett féltse, ami számára szintén fontos szempont volt. Az is tetszett neki, hogy mindössze naponta egyszer kellett felhelyeznie ezt a kúpot, amire általában lefekvés előtt kerített sort.

Géza fiatalon esett át egy olyan betegségen, amelyet a közvélekedés tipikusan időskori problémának tart, ezért nem árt feleleveníteni a Házipatika.com urológus szakértőjének gondolatait a prosztatamegnagyobbodásról.

Prosztata: 40 éves kor alatt ritkán okoz tüneteket

Dr. Vajer Péter szerint a prosztata 25 éves korra teljesen kifejlődik, nagyjából gesztenye nagyságot ér el, majd további megnagyobbodásának valószínűsége az életkorral fokozódik. 40 éves kor alatt ritkán, ellenben 60 év felett a férfiak csaknem felénél okoz tüneteket. Ugyanakkor az orvostudomány mai állása szerint nem tudni, hogy a prosztata későbbi életévek során bekövetkező, nem daganatos növekedésének mi a pontos oka. Mint mondta, a kutatók azt feltételezik, hogy a dülmirigy idővel egyre érzékenyebbé válik a férfihormonokra, például a tesztoszteronra. Az életkor mellett genetikai tényezők ugyancsak hajlamosíthatnak a nagyobbodásra.

Géza elmondta az orvosának, hogy a családjában korábban nem fordult elő prosztatabetegség. Orvosa úgy gondolja, hogy Gézánál prosztatagyulladás okozhatta a megnagyobbodást, de arra, hogy magát a gyulladást mi válthatta ki, nem tudott választ adni. A Házipatika.com urológusa is alátámasztja: a krónikus, nem bakteriális prosztatagyulladás pontos okát nem ismeri a tudomány. Az uralkodó elméletek szerint korábbi fertőzés, kisebb sérülés, illetve stressz következménye is lehet. Géza szerint a stresszben lehet valami, elvégre egy multicégnél dolgozik, így emiatt az életmódja meglehetősen "pörgős". Ám mint írta, a betegség hatására részben életformát is váltott. "Nincs mit szépíteni, megijedtem" - ismerte be. Azóta rendszeresen kocog, valamint igyekszik egészségesebben is étkezni - és ugyanezt tanácsolja mindenkinek.