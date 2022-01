Az egyik legfájdalmasabb dolog, ami egy férfival történhet

Dr. Karan Raj egy brit sebész, akinek van egy igen népszerű, orvosi témájú TikTok-profilja is. Ő tett közzé egy videót arról, hogy mennyire kockázatos lehet az egészségre egy, a heréket ért rúgás. Egy ilyen rúgás által okozott sérülés nagyon gyorsan válhat komoly egészségügyi problémává, és kezeletlenül hagyva a legrosszabb esetben a megrúgott férfi akár a heréjét is elveszítheti. Éppen ezért, ha bárkinek rúgás éri a heréjét, akár gyengébb, akár erősebb, nagyon fontos, hogy a lehető leghamarabb orvoshoz forduljon, még akkor is, ha afájdalomegy idő után enyhül, illetve megszűnik.

Milyen tünetekkel jár a hererák?

"Egy, a heréket ért hirtelen, erősebb trauma heretorziót, azaz herecsavarodást okozhat. Emiatt megszűnhet az adott terület vérellátása. Innentől elkezdődik egy visszaszámlálás, és a megcsavarodott heréjű férfinak nagyjából hat órája van arra, hogy a heréje visszakerüljön a megfelelő pozícióba, mielőtt véglegesen elveszítené. Kezeletlenül hagyva ugyanis ez a véreállátás nélküli állapot iszkémiához, majd nekrózishoz, azaz a here szöveteinek elhalásához vezethet" - magyarázta Dr. Raj a videóban.

Egy, a heréket ért rúgás nemcsak fájdalmas, hanem életveszélyes is. Fotó: Getty Images

Vérmérgezést okozhat

Ilyenkor az érintett here elfeketedik, és az elhalt here el is fertőződhet. Ez az eleinte lokalizált, vagyis csak az adott területre korlátozódófertőzésterjedni kezdhet, és elérheti az ágyékot, majd a csípőt. Sőt, akár még a véráramba is bekerülhet, és testszerte elterjedve szepszist, azaz vérmérgezést is okozhat. A kezeletlen, illetve nem időben (sürgősen) kezelt vérmérgezés pedig halálos kimenetelű is lehet.

Éppen ezért nagyon fontos, hogy az olyan sportoknál, ahol fennáll a heresérülés veszélye, a férfiak mindenképpen viseljenek valamilyen védőruházatot vagy felszerelést. Emellett az is lényeges, hogy már a gyerekeknek - kisfiúknak és kislányoknak - is minél korábban megtanítsák a szülők, hogy ezen a részen megrúgni egy fiút vagy férfit nemcsak csúnya és fájdalmas dolog, hanem nagyon-nagyon veszélyes is.