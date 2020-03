A prosztatarák kockázata így csökkenthető

Nemrégiben jelent meg egy átfogó tanulmány, amely 15 korábbi tudományos munka adatainak elemzése után jutott fontos következtetésekre. A tudósok összesen mintegy 831 ezer férfi adatait nézték át, akik közül 52 ezer főnél diagnosztizáltak előzőleg prosztatarákot.

Az egészséges testúly elérése és megtartása csökkenti a prosztatarák kockázatát. Fotó: Getty Images

Ennyit számít a BMI

A szakemberek az eredmények összegzése után arra jutottak, hogy azoknál a középkorú vagy idősebb férfiaknál állt fenn az előrehaladott prosztatarák legmagasabb kockázata, akik testtömegindexe (BMI) az egészségesnek tekintett érték (21-25) felett volt. "Ezek az eredmények azt is mutatják, hogy az előrehaladott prosztataták kialakulásának kockázata csökkenthető az egészséges testsúly fenntartásával" - mondta Jeanine Genkinger, a tanulmány szerzője.

A szakember kiemelte azt is, hogy a kiegyensúlyozott táplálkozás és a rendszeres testmozgás olyan tényezők, amelyek bármilyen életkorban segíthetnek elérni és megtartani az egészséges testsúlyt.

A derékbőség is árulkodó

A kutatók emellett még egy fontos összefüggésre rávilágítottak. Azt látták, hogy a nagyobb derékbőség is az előrehaladott prosztatarák és a korai halál megnövekedett kockázatával jár. A magasabbtesttömegindexés a prosztatarák nagyobb kockázata között egyébként már korábbi tanulmányok is vontak párhuzamot, de a mostani tudományos munka az első, amely felhívja a figyelmet arra, hogy a betegség kialakulása és a nagyobb derékbőség között is fontos összefüggés lehet.

Forrás: webmd.com