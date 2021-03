A nemi szerv zsibbadása ezt jelezheti

Számos oka lehet annak, ha a péniszünk zsibbadni kezd, a Men's Health ebből gyűjtött össze néhányat. Állhat a háttérben gyógyszermellékhatás, hormonok, nem megfelelő életmód, és bizonyos esetekben valamilyen egészségügyi probléma is. Néha pedig az is előfordul, hogy az érzéketlenséget valamilyen baleset okozza, és viszonylag gyakori oknak számít, ha valaki túl hosszú ideig kerékpározik. Emellett pedig az túl intenzív, illetve túlzásba vitt maszturbálás és szex is az érzékenység - akár jelentős - csökkenéséhez is vezethet.

Mi okozza a zsibbadást?

A szeméremtesthez tartozó ideg a gáton fut keresztül (a végbélnyílás és a herezacskó közötti terület). Ha ezt a területet hosszan tartó nyomás éri, akkor neuropraxia (a pénisz ideg nyomásos sérülése), illetve érirritáció alakulhat ki. Egy bizonyos fokú péniszérzéketlenség, illetve érzékenységcsökkenés az életkor előrehaladtával teljesen normális, de az érzékenység hirtelen elvesztése általában problémát jelez.

Számos oka lehet annak, ha a péniszünk zsibbadni kezd. Fotó: Getty Images

Ha hosszabb ideig kerékpározunk, vagy lovaglunk, akkor úgynevezett "nyeregérzéketlenség" állhat be, melynek során a fenék, a belső comb és az ágyék elzsibbad. Ennek az érzésnek nem szabad néhány óránál tovább tartania. Ha másnapra a fenék és a comb állapota javul, de a pénisz még mindig zsibbadt, akkor az traumát jelez. A péniszt szex alatt is érheti trauma, ha tehát közösülés közben vagy után lesz érzéketlen a nemi szerv, és ezt esetlegfájdalomis megelőzi, akkor amilyen gyorsan csak lehet, forduljunk orvoshoz.

A pénisz zsibbadásának, érzékenységének hátterében állhatmagas vérnyomásés cukorbetegség is, mivel ezek a betegségek az idegek működésére is hatnak. Az egészségügyi problémák kezelése szerencsére általában a pénisz érzékelését is rendbe hozza. Gyógyszermellékhatás is állhat a háttérben, például az antidepresszánst szedő férfiak esetében viszonylag gyakran tapasztalható ilyesmi, amin az adag vagy a gyógyszer megváltoztatásával gyakran lehet segíteni. A rendszeresen dohányzók és alkoholt fogyasztók esetében is nagyobb az esély a pénisz zsibbadására, érzékenységének csökkenésére, illetve a 40 fölötti korosztály esetében állhat akár alacsony tesztoszteronszint is a háttérben.