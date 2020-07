A férjem egész éjszaka vécére járkál - ez normális?

Noha igen sok nő tapasztalhatja, hogy férje rendszeresen felriad álmából, és erős vizelési ingere miatt ki kell mennie a mellékhelyiségbe, ezt nem minden esetben ajánlott az élet természetes velejárójának tekinteni, és csak legyinteni rá. Persze, több tényezőt is figyelembe kell venni, amikor végiggondoljuk, mennyire lehet komoly a baj: az életkort, az éjszakai vizelések számát, valamint a hatást is, amit ez a gyakori felriadás a férfiak (és családtagjaik) mindennapi életében eredményez.

Egy, kettő vagy több ébredés?

Mindenekelőtt abból kell kiindulni, hogy szervezetünk vizelet-kiválasztási mechanizmusa alapvetően úgy működik, hogy általában egy felnőtt embernek (akár férfiak, akár nők vagyunk) zavartalan körülmények között 6-8 órát megszakítatlanul végig kellene tudnia aludni egyhuzamban anélkül, hogy sürgető vizelési inger miatt felébredjen. Ezzel együtt az egyszeri éjszakai vizelés már a 20-40 év közötti férfiak esetében sem mondható ritkának: a Journal Of Urology szakfolyóirat által közölt vonatkozó tanulmány szerint nagyjából a harmadukat érinti. Ebben az életkorban ugyanakkor a mellékhelyiség gyakoribb éjszakai felkeresése még nem jellemző, ahogy viszont egyre idősebbek lesznek a férfiak, úgy válik a probléma gyakoribbá és egyúttal komolyabbá is: 70 év fölött már döntő többségüket a sűrű éjszakai vizelés, avagy - orvosi nevén - a noktúria fogja érinteni.

A gyakori éjjeli vizelési inger ellehetetleníti a nyugodt pihenést. Fotó: iStock

Ennek pedig már komoly hatása lehet a mindennapi életre. Aki háromszor-négyszer felriad egy éjszaka során, nem tudja magát megfelelően kipihenni, ami már néhány nap után is fáradtságot, levertséget, rossz kedélyt okozhat. De egyéb komolyabb testi következményei is lehetnek, például elhízás, súlyosbodó szívproblémák, valamint - mivel alapvetően idősebb emberekről beszélünk, akik esetleg sötétben mennek ki a vécére, illetve álmukból felriadva és hirtelen felállva gyakran megszédülnek, elesnek - a töréses sérülések esélye is jelentősen megnövekszik.

Milyen esetekben beszélünk hiperaktív hólyagról? Mi lehet a probléma kiváltó oka? Részletek itt.

A noktúria egyéb, akár súlyosabb egészségi problémák jelzője is lehet. Ilyenek például a húgyúti fertőzések, amelyek gyakran égő érzéssel járnak együtt (persze, nemcsak éjjel, hanem napközben is), a megnagyobbodott prosztata, a hólyagsérv, a hiperaktív húgyhólyag, a prosztatát vagy a hólyagot érintő daganat, a cukorbetegség, a szorongás, a vesét érintő fertőzés, az ödéma, az alvási apnoé, illetve a szklerózis multiplex és a Parkinson-kór is, de a noktúria szív- és májbetegek körében is megfigyelhető.

Segíthetünk magunkon

Mindezt figyelembe véve mindenképp ajánlatos felkeresnie az orvost, ha általánossá válik életében, hogy éjjelente kétszer vagy többször kell vécére mennie. Nemcsak azért, hogy kizárhassák, illetve, ha szükséges, kezelhessék az egyéb problémákat, hanem azért is, mert ha nem függ össze mással, a noktúria akkor is enyhíthető: akár gyógyszerrel, akár szokásaink megváltoztatásával, biztos, hogy legalábbis mérsékelni lehet az ébredések számát - ami jelentős életminőség-javulással jár. A gyakori ingert kiválthatják például amagas vérnyomásesetén sokszor felírt vízhajtó szerek is, főleg, ha esténként szedik be ezeket. Ilyen esetben egyeztessünk kezelőorvosunkkal, hogy mikor ajánlott bevenni a gyógyszert. Másrészt ne feledkezzünk meg róla, hogy a noktúriát egyszerűen a fokozott vízfogyasztás is kiválthatja, illetve ha olyan italokat iszunk nagyobb mennyiségben, amelyek koffeint vagy alkoholt tartalmaznak - így ha egyéb probléma nem áll a háttérben, akkor érdemes megpróbálkozni ezek mérséklésével is.

2-4 órával lefekvés előtt már ne vagy csak csekély mértékben igyunk folyadékot, az alkohol és a koffein mellett pedig kerüljük a csokoládét, a csípős, illetve a savas ételeket, valamint a mesterséges ízesítőket, mert ezek is fokozhatják az ingert. Érdemes egy-két héten át naplót vezetni arról, hogy délután, illetve este mikor, mit és mennyit eszünk és iszunk, és éjjel hányszor kell kimennünk a mosdóba, mert így valószínűleg sokkal jobban fogjuk látni, hogy mi az, amit esetleg változtatni kellene az étrendünkben.