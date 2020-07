5 érdekesség az ádámcsutkáról

Miért épp a serdülőkor környékén jelenik meg az ádámcsutka? Mi köze a hangképzéshez? Jelezhet-e kóros elváltozást a mérete? A kérdésekre dr. Holpert Valéria, a Fül-orr-gégeközpont orvosa válaszol.

Csak a férfiaknak van?

A úgynevezett ádámcsutka a férfiaknál és a nőknél egyaránt megtalálható. A serdülőkorig mindkét nemnél alig látható, ám a tesztoszteronszint emelkedése miatt fiúknál megnő a mérete.

Az ádámcsutka méretének, alakjának változása betegségre is utalhat. Fotó: 123rf

Mit jelent a mérete?

Az, hogy kinél mennyire kiugró az ádácsutka mérete, leginkább alkati kérdés. Élettani szempontból lényegtelen, hogy kisebb vagy nagyobb, befolyásolja viszont a hangképzést. Akinek nagyobb az ádámcsutkája, a hangja is mélyebb - ez a nők esetében is igaz.

Betegséget jelezhet?

Ha megváltozik az ádámcsutka mérete vagy alakja, az jelezhet bizonyos betegségeket. Az életkorral és hormonális változásokkal járó, természetes növekedéstől nem kell megijedni, ám ha látszólag minden ok nélkül nő meg, mielőbb orvoshoz kell fordulni! Az ádámcsutka megnagyobbodása vagy duzzanata bekövetkezhet gégeporc-gyulladás vagy sérülés esetén, de jelezhet gége- vagy pajzsmirigydaganatot is.

Műtéttel alakítani lehet?

Ha valaki esztétikai okokból nincs megelégedve az ádámcsutka méretével, akkor műtéttel kisebbíteni, vagy akár nagyobbítani is lehet. Ilyenkor a felesleges porcréteget eltávolítják, vagy egyéb testrészekről vett porccal pótolják, hogy a kívánt nagyságot elérjék.

Mikor kell orvoshoz fordulni?

Ha az ádámcsutka mérete látszólag minden ok nélkül megnő vagy a környéke duzzadttá válik, akkor mindenképpen ajánlott felkereni egy orvost. Figyelmet érdemel ugyanakkor az is, ha a mérete a serdülőkor környékén sem változik jelentősen, illetve ezzel együtt - vagy akár ettől függetlenül - a kamasz fiú mutálása nem zajlik le a 17. életév környékéig. Ha az elhúzódó mutálás során sem alakul ki a stabil férfihang, a hangszín továbbra is ugrál, beszéd közben a hang elcsuklik, az lelkileg is nagyon megterhelő a fiúk számára. Ilyen esetben foniátriai vizsgálatra van szükség, ahol az esetleges szervi eltéréseket ki lehet szűrni és megfelelő beszédtechnika elsajátításával kezelni lehet.