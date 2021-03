Tippek, hogy ne fájjon a fejünk a monitor előtt

Kevesen tudják, de a fejfájásra való hajlam örökölhető, ha valamelyik szülő fejfájós, a gyerekeiknek 50 százalékkal nagyobb az esélye arra, hogy ők is fejfájósak legyenek. Nekik különösen hasznosak lehetnek a brightside.me tippjei, amelyekkel csökkenteni lehet a fejfájások kialakulásának esélyét.

Ellenőrizzük a fényviszonyokat

Az erős fények sokaknál okozhatnak fejfájást, ezért ügyeljünk a villanykörtéink erősségére, és amikor csak tehetjük, inkább a természetes fényt vegyük igénybe. Erős természetes fényben pedig használjunk napszemüveget. Az erős illatok szintén kiváltó okok lehetnek, ha egy új parfüm használatakor fejfájást tapasztalatunk, akkor inkább ne használjuk többet.

A monitor előtt dolgozókat gyakran gyötörheti fejfájás. Fotó: Getty Images

Igyunk és együnk eleget

Aki hajlamos a fejfájásra, annak nagyon fontos, hogy mindig elegendő folyadékot vigyen be a szervezetébe, mivel a folyadékhiány az agyra is hatással van, emiatt fejfájást okozhat. Emellett a fejfájósoknak az is különösen fontos, hogy ne hagyjanak ki étkezéseket. A sajtok fogyasztásával azonban érdemes óvatosnak lenni, az olyan sajtok, mint a cheddar, a parmezán vagy a stilton, egy tyramine nevű vegyületet tartalmaznak, ami fejfájásra hajlamosíthat.

Mellőzzük a rágózást

Lehet, hogy ez többeknek rossz hír, de akinek sokat fáj a feje, az jobb, ha a rágógumizást is abbahagyja. A folyamatos rágás ugyanis feszültséget okozhat az állkapocsban, és nyomást gyakorolhat az ízületre, ami megint csak hozzájárulhat a fej megfájdulásához.

Gondoljuk át a hajviseletünket

A fejfájósok jobb, ha túl szoros copfot sem hordanak, mivel ez akadályozhatja a fejbőr keringését, ami szintén negatív hatású. Ugyanez vonatkozik a túl szoros kontyokra és fonatokra, valamint a szoros haj- és fejpántokra, sapkákra és kalapokra is.

Mi segít, ha már hasogat?

Ha fájni kezd a fejünk, akkor az első dolgunk az legyen, hogy megiszunk egy vagy két nagy pohár vizet, illetve más folyadék is jól jöhet, például különösen hasznos a gyömbértea, de egy kevés pácolt gyömbér elrágcsálása is segíthet. Emellett a lassú, mély légzés is enyhítheti a panaszokat - lélegezzünk be mélyen 5 másodpercen át, majd ki újabb 5 másodpercen át, és ezt ismételjük meg 8-10 alkalommal. Emellett jól jöhet a hideg borogatás a homlokra, ha pedig a borogatással a fejünkön le is tudunk dőlni valami csendes, nem túl világos helyre 10-15 percre, az a legjobb.