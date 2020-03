Sztárok, akik migrénnel küzdenek

Ahogy már korábban megírtuk, a migrén rohamokban jelentkező heves fejfájás, amely többnyire a fej egyik oldalát érinti. A hirtelen kezdődő fájdalmat látási, hallási vagy egyéb idegrendszeri tünetek előzik meg. A roham általában havonta egy-négy alkalommal jelentkezik és fél-egy napig tart, de ez egyénenként változó lehet, és émelygés, hányinger vagy hányás is kísérheti. A migrén bárkinél kialakulhat, akár sztároknál is. Mutatjuk, mely hírességek szenvednek ilyen tünetektől.

Serena Williams

A híres teniszező már mérkőzést is veszített a migrénje miatt - ekkor jött rá, hogy fejfájása a menstruációs ciklusához köthető. A migrénes nők körülbelül 60 százaléka tapasztalja, hogy a menzeszük alatt a migrénjük rosszabbodik. Ennek hormonális oka lehet, amelyre különféle gyógyszereket javasolhat az orvosunk.

Még Ben Afflecket sem kerüli el a kínzó fejfájás. Fotó: Getty Images

Lisa Kudrow

A Jóbarátok Phoebe-je számára sem ismeretlenek a kellemetlen fejfájások. Családjában nemcsak ő, hanem édesapja és testvérei is migréntől szenvednek. Kutatások szerint a gyerekek 50 százalékos eséllyel lesznek migrénesek felnőttként, ha valamelyik szülőjük is az, ha pedig mindkét szülőjük migrénes, akkor 75 százalék az esélye annak, hogy náluk is megjelenik a betegség.

Marcia Cross

A Született feleségek című sorozat egyik főszereplője olyan erős migrénnel küzd, hogy amikor rátörnek a rohamok, akkor dolgozni is képtelen. Azt nyilatkozta, hogy olyankor rendkívül erős hányingere van és átmenetileg a látása is romlik.

Janet Jackson

Az énekesnőnek 2008-ban le kellett mondania turnéja egy részét a migrénes fejfájásai miatt. Az ő rohamai erős szédüléssel és egyensúlyvesztéssel járnak. A migrénesek körülbelül fele tapasztalja ezeket a tüneteket enyhébb vagy erősebb mértékben.

Elle Macpherson

A topmodell migrénes rohamait gyakran éppen azok az erős fények váltják ki, amelyek egy fotózás elengedhetetlen kellékei. Ő akupunktúrával küzd a tünetek ellen, ami saját bevallása szerint enyhített is rajtuk.

Ben Affleck

A nőknél jóval gyakoribb a migrén, a férfiaknak csak körülbelül 6 százalékát érinti - köztük például Ben Afflecket is. A Hideg nyomon című film 2006-os forgatása alatt például olyan rosszul lett, hogy kórházba is került - a migrénjét az váltotta ki, hogy alig aludt. Kutatások szerint a megfelelő alvásrutin segíthet a migrénes rohamok megelőzésében.

Kareem Abdul-Jabbar

A kosárlabdázó pedig a stresszt teszi felelőssé visszatérő migrénes epizódjaiért - a stressz hatására ugyanis a nyak és a fejbőr izmai összehúzódnak. Fejfájásait és feszültségét jógával, masszázzsal és akupunktúrával próbálja kordában tartani.

Forrás: webmd.com