"Akkor megyek az ügyeletre, ha 6 óránál hosszabb ideig hányok"

Aki azt gondolja, hogy a migrénes roham nem több, mint egy erős fejfájás, nem is tévedhetne nagyobbat. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy az intenzív migrént átélők többsége sokkal rosszabbnak értékeli a görcsös fejfájást, mint a szüléssel járó fájdalmakat. Az összehasonlítás nem véletlen, mivel a lakosság kb. 10 százalékát érintő migrén háromszor gyakoribb a nőknél, mint a férfiaknál. Pontos kiváltó oka máig ismeretlen, ezért a kínzó migrénes rohamokkal járó görcsös fejfájást és hányingert is csak tünetileg tudják kezelni az orvosok. A Health magazin kérésére 5 érintett nő elmesélte, milyen az élet krónikus migrénnel - a beszámolókból pedig egytől egyig kiderül, hogy a migrén nem említhető egy lapon a hétköznapi fejfájással.

"Néha egy mondatot sem tudok összerakni"

Saját bevallása szerint a fájdalomskálán általában 2 és 4 között mozog egy migrénroham idején, de hetente két alkalommal 6-8 közé is felugrik Rachel Koh. Az 50 éves nő két skálán szokta meghatározni a migrénnel járó panaszai súlyosságát, ezek közül az egyik a már emlegetett fájdalomskála, amelyen a 2-es és 3-as érték a csípésszerű, lüktető fájdalom, míg a magasabb számok a hasogató, egész fejét uraló fájdalmat jelölik. Emellett külön értékeli a fejfájással járó hányingert és szellemi éberséget is. "Reggel általában egész jól vagyok, de a nap végére már nem lehet rám számítani semmiben. A rövid távú memóriám akadozik, köd száll az agyamra, emiatt ilyenkor vezetni sem szoktam. Sőt, néha egy mondat megalkotása is a nehezemre esik" - mondja a nő, akinek ügyvezetői állását is fel kellett adnia a gyötrő migrénje miatt. Mint sok érintettnél, a roham nála is gyakran okoz fény-, hang- és szagérzékenységet, emellett elesettséget, hasmenést és lázszerű tüneteket is szokott tapasztalni. "Nincs irigylésre méltó életem" - vallja Rachel, akinek évente körülbelül két teljesen fájdalommentes napja van. Mint mondja, szívesebben szülne évente akár tíz alkalommal is, ha cserébe megszabadulhatnak a jelenleg a mindennapjait meghatározó fejfájástól.

A migrénes roham felér egy kínzással. Fotó: Getty Images

"Kimerült vagyok, mégsem tudok aludni"

Michelle L. Tracy első migrénes rohama 19 éves korában tört rá, ekkor olyan rosszul lett, hogy nem tudott lábra állni, és a hányást is alig bírta abbahagyni. Végül a sürgősségi osztályon kötött ki, ahol az orvosok és nővérek gyógyszerekkel csillapították a fájdalmát és a hányingerét, másnap azonban újra a váróteremben ült, ugyanazokkal a tünetekkel. A most 36 éves Michelle úgy emlékszik, hetente háromszor kereste fel az ügyeletet. Orvosainak hála ma már nem annyira rossz a helyzete, mint annak idején volt, de még mindig napi rendszerességgel tör rá a fejfájás, ez azonban csak az esetek felében jár súlyos kínokkal. Jellemzően a bal halántékánál, a nyakánál és a bal vállában érzi az intenzív fájdalmat. "Ilyenkor erős hányingerem van és sokszor hányok is. Rettentően szédülök és nagyon fáradt vagyok, mégsem tudok aludni. Hihetetlenül érzékeny vagyok a fényre, a hangokra és a szagokra, ami mások számára már nevetségesnek tűnhet" - mondja a nő, akinek a migrénes rohamai idején még a digitális órák és elektronikus eszközök kijelzőjén megjelenő, időt jelző számokat is le kell takarnia, hogy ne világítsanak. A krónikus migrén miatt Michelle-nek le kellett mondania álmai munkájáról, az óvodapedagógusi szakmáról, jelenleg a szüleivel él és szabadúszó íróként dolgozik. "Örülök, hogy van lehetőségem dolgozni, de nem gondoltam volna, hogy a harmincas éveim közepén még a szüleimnél fogok lakni."

"Magam vagyok a fájdalom"

Éppen, hogy leküzdötte az agyhártyagyulladást Eileen Brewer, amikor 5 éves korában átélte első migrénes rohamát. Ezután a fejfájás változó rendszerességgel jelentkezett nála, volt, hogy havonta, máskor csak évente egyszer. Ám mire betöltötte a 15 éves kort, már havi 15 alkalommal volt migrénje. "Afájdalommiatt az iskolából is ki-kimaradtam, néha alig láttam. Amikor mégis bementem, az ottani, villódzó fények rettentően zavarták a szememet" - idéz fel a nő, aki a gimnázium második osztályában több mint 60 napot hiányzott az iskolából a migrénrohamai miatt. Felnőttként a számára összeállított gyógyszeres terápiával sikerült kordában tartani a fejfájását, ám a most 43 éves nő az elmúlt 10 évben alig tudott gyógyszer szedni, mert vagy várandós volt, vagy szoptatott. "Vannak napok, amik igazán gyötrőek, olyankor magam vagyok a fájdalom. Sok éjszakát töltök úgy, hogy a fürdőszoba padlóján alszom, mert afejfájásmiatt a gyomrom sincs rendben" - meséli Eileen, aki hamarosan elválasztja legkisebb babáját, így reméli, hogy újrakezdheti a migrén elleni gyógyszeres kezeléseket.

"Nem voltam ura a testemnek"

"Százszor is szülnék inkább, mint hogy a migrénnel kelljen élnem" - jelenti ki határozottan Carly Kilby, akinek az első rohama 16 évesen jelentkezett. A mai napig élénken emlékszik rá: a középiskolai bál előtt a kertben fotózkodtak, amikor hirtelen rátört a hányás. A nő évekig szedett különféle gyógyszereket a panaszok enyhítése érdekében, több-kevesebb sikerrel, a fájdalom miatti hányingertől ugyanis gyakran kihányta a tablettákat, mielőtt azok hatni kezdtek volna.

A most 39 éves nő fő tünete a fájdalom mellett a hányás, emiatt gyakran kerül a sürgősségire kiszáradással. "Nem szeretek az ügyeletre járni, ezért csak akkor megyek, ha már több mint hat órája tart a hányás." Van, hogy a migrénes fájdalom extrém mértéket ölt, Carly például egyszer azt hitte, hogy agyvérzést kapott. "Nem voltam ura a testemnek. Próbáltam feljutni az emeletre, hogy ránézzek a kisfiamra, de képtelen voltam mozgatni a lábaimat és karjaimat, annyira nehéznek éreztem őket. A beszédem is összemosódott, alig lehetett érteni, mit mondok" - emlékszik vissza. Végül kiderült, hogy ezt is egy migrénes roham okozta. Carly most injekciós kúra keretében kapja a migrén elleni gyógyszereket, emellett botoxinjekciókat is kap rendszeresen, amik a fájdalom súlyosságát nem, de a rohamok gyakoriságát csökkentik valamelyest.

"Muszáj elterelni a figyelmemet a fájdalomról"

Katie M. Golden ugyancsak 5 évesen élte át élete első migrénes rohamát, amit nem sokkal később újabbak követtek, havonta legfeljebb 15 alkalommal tört rá a fejfájás. Fiatal felnőtt korára javult a helyzet, a húszas évei elején havonta egyszer-kétszer volt migrénje, majd egy pár évre elmúlt a fájdalom. Tíz évvel ezelőtt azonban újabb migrénrohamot produkált, ami gyakorlatilag azóta sem múlt el teljesen. "Rám tört az aurás migrén, ami 20-30 percig tartott, majd az utána következő 4-5 órában szinte elviselhetetlenül fájt a fejem. Ez azóta is kisebb-nagyobb intenzitással része a mindennapjaimnak. Hányingerem van, nem bírom a fényt, néha vezetni sem tudok. Előfordul, hogy egy-egy roham a munkahelyemen vagy épp bevásárlás közben tör rám" - meséli. Miután a fájdalom a munkahelyi teljesítményén is kezdett meglátszani, otthagyta az állását és leszázalékoltatta magát. Az állapota miatt a gyermekvállalásról is lemondott. A most 39 éves Katie mindennap fejfájással ébred, de mint mondja, az éjszakái a legrosszabbak. "Nem bírok nyugton lenni, mert akkor elhatalmasodik rajtam a migrén. Muszáj valamit csinálnom, amivel elterelhetem a figyelmemet a fájdalomról" - mondja, és hozzáteszi, ez nem mindig könnyű, mert előfordul, hogy a fejfájás miatt napokig, hetekig, sőt akár hónapokig sem tudja elhagyni a házát.