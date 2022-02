Tünetek, amelyeknél azonnali szemvizsgálatra van szükség.

Szemünk védelmére nemcsak nyáron, hanem télen is oda kell figyelni, mert az UV-sugárzás káros hatásai felhalmozódnak a szemlencsében, a retinában, illetve kismértékben a szaruhártyában is -figyelmeztet dr. Nagy Zoltán Zsolt, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának igazgatója. A szakember szerint a károsodás észrevétlenül, lassan, akár évek alatt alakul ki. Mint kiemelte, a leggyakoribb a szürke hályog, amely általában nem egyformán érinti a két szemet, és sokszor már csak akkor veszik észre, ha a jobban látó szem esetében is kialakult a látásromlás, például az esti vezetésnél. Ha a látásélesség 100 százalékról 50 százalék alá csökken, az már a mindennapokban is nehézséget okoz.

Nagy doktor azt mondja, éppen ezért nagyon fontos, hogy ezeket a szembetegségeket a megfelelő síszemüveg hordásával megelőzzük. Viseljünk UV-A- és UV-B-szűrővel rendelkező nap- vagy síszemüvegeket, amik a szemet és környékét is jól takarják, tanácsolja a szakember.

Szemünk védelmére nemcsak nyáron, hanem télen is oda kell figyelni. Fotó: Getty Images

Mit kell tudni a hóvakságról?

Nagyon ritka esetben úgynevezett hóvakság is kialakulhat. Ezt az alsó irányból érkező UV-sugárzás idézheti elő azoknál, akik huzamosabb ideig, akár napokig, havas hegyen napsütésben tartózkodnak, és a szemük nem kap megfelelő védelmet. "Ez a nagyon súlyos szemészeti szövődmény heves panaszokat okozhat. Legjellemzőbb tünetei a gyenge látóélesség, a káprázás, a fényérzékenység, a szemvörösödés, az irritáció miatti könnyezés, égő és szúró érzés" - így az igazgató, aki arról is beszélt, hogy a panaszok jellemzően néhány nap alatt elmúlnak, azonban maradandó szemkárosodást okozhatnak, ezért ilyen magaslati sporttevékenység esetén még erősebb, sötétebb üvegű, speciális szemüveget kell viselni.

Ezek a vitaminok ajánlottak

A szem épségét vitaminokkal is erősíthetjük, hiszen a C-vitamin védhet a szürke hályog kialakulása ellen, a B-vitaminok pedig az idegszövetek működéséhez elengedhetetlenek. A látás folyamatában további fontos szerepe van a D- és E-vitaminoknak.