Savós középfülgyulladás: erről ismerhető fel

Bár a középfülgyulladás egyik formája, a savós középfülgyulladás kialakulhat fülfájás ésláznélkül is, van egy jellegzetes panasz, ami figyelmeztethet a problémára. Ilyenkor fontos mielőbb orvoshoz fordulni, mert a betegség kezelés és rendszeres orvosi felügyelet nélkül akár visszafordíthatatlan halláskárosodáshoz is vezethet. A savós középfülgyulladásról dr. Holpert Valéria fül-orr-gégész, foniáter, a Fül-orr-gégeközpont orvosa mondta el a legfontosabb tudnivalókat.

A savós fülgyulladás bizonyos estekben akár maradandó halláskárosodást is okozhat gyerekeknél.

Hiányoznak a tipikus tünetek

Ha a gyerek arról panaszkodik, hogy fáj a füle, esetleg még lázas is, orvoshoz visszük - a savós középfülgyulladás esetében azonban ezek a tipikus tünetek hiányoznak. Amire azonban érdemes figyelni, az a halláscsökkenés. Dr. Holpert Valéria szerint az a "szerencsésebb" eset, ha a savós fülgyulladás mindkét fület érinti, ilyenkor ugyanis elég hamar észre lehet venni, hogy gond van a gyerek hallásával. Amennyiben azonban csak az egyik fül érintett, elhúzódhat a felismerése.

Mi is pontosan a savó?

A betegség a középfülben felszaporodó savóról kapta a nevét. Ez akkor jelenik meg, ha a középfület az orrüreggel összekötő fülkürt szellőzése és a nyomás kiegyenlítése nem megfelelő. Emiatt vákuum alakul ki a középfülben, ami egy hosszabb folyamat, a savós folyadék hetek-hónapok alatt szaporodik fel. A betegség felismerése ezért sem könnyű, mert így a hallásromlás lassan, fokozatosan következik be.

Ha időben kezelik, gyógyítható

A savós középfülgyulladás egy multifaktoriális eredetű betegség, ami halláscsökkenést is okozhat. A savós folyadék lassan szaporodik fel a középfülben, a hallás ez idő alatt fokozatosan romlik. Ha a középfülben ez a gyulladásos állapot hosszú ideig fennáll, akkor a későbbiekben hegesedés is kialakulhat, ami már tartós hallásromláshoz vezethet és már műtéttel sem javítható teljes mértékben minden esetben. Mint azt Dr. Holpert Valéria kiemelte, ezért nagyon fontos, hogy a szülők a legkisebb gyanú esetén is vigyék orvoshoz a gyermeket.

Mire érdemes mégis szülőként figyelni, honnan ismerhetjük fel a betegséget?

Ha az óvónő, tanító szerint a gyermek az órán figyelmetlen, ha szólítják, nem reagál, gondoljunk arra, hogy ez nem puszta figyelmetlenség, hanem a hallásával lehet gond.

Savós fülgyulladásra hajlamosabbak azok a gyerekek, akiknél az orrmandula nagyobb méretű, emiatt eleve rosszabb a fülkürt szellőzése.

Gyakori nátha, felső légúti betegség során fontos az orr tisztítása, a helyes orrfújás és az orrspray használata. Ha az orr szellőzését biztosítani tudjuk, akkor csökkenthetjük a savós középfülgyulladás kockázatát.

Nem elhanyagolható a genetika szerepe sem. Ha valamelyik szülőnél előfordult a betegség, akkor a gyermeknél is magasabb a kialakulásának a kockázata.

Fontos a légúti allergia,refluxkezelése, ezek is hatással vannak az orrnyálkahártya állapotára, tartós gyulladást, orrdugulást okozhatnak, így növelik a rizikót.

Kivizsgálás és kezelés

A fül-orr-gégészeti vizsgálat mellett a tympanometria elvégzésével a dobüregi nyomást meg lehet mérni, így egyértelműen megállapítható, hogy savós középfülgyulladás áll-e a háttérben. Emellett - különösen a hosszabb ideje fennálló eseteknél - sor kerülhet hallásvizsgálatra is annak eldöntésére, hogy a károsodás milyen mértékű.

Az eredményes kezeléshez a fülkürt elzáródását kiváltó okot kell megkeresni, és kezelni. A nemzetközi szakirodalom a savós fülgyulladás esetében a három hónapos tüneti kezelést és a várakozást javasolja. Ha ez nem vezet eredményre, akkor egy ventilációs tubus beültetésére van szükség, ami a teljes gyógyulásig biztosítja a középfül megfelelő szellőzését