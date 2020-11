Maszkban így tudunk érthetőbben beszélni

Hogy a koronavírus terjedését lassítani lehessen, mindenkinek legalább másfél méteres távolságot kell tartania a másiktól, a zárt terekben pedig a maszk viselése is kötelező. Ezen intézkedések egyike sem segíti a hatékony kommunikációt, főleg a rosszul hallókat érintheti nagyon kellemetlenül, hogy a másik szájának mozgásából sem tudnak következtetni a kiejtett szavakra. A CNN cikkében megszólaló beszédtechnikai szakember ad néhány hasznos tanácsot, amely a járvány alatt is segítheti a kommunikációt.

Ezek a maszkviselés tipikus hibái Az emberek egy kisebb része rosszul vagy sehogy sem viseli a maszkot. Ez még olyan helyeken is előfordul (tipikusan az üzletekben), ahol pedig jogszabály írja elő az arc eltakarását. Egyesek talán úgy gondolják, hogy a személyes kényelmük fontosabb, mint más emberek élete, pedig ez a hozzáállás komoly veszélyt jelenthet. Kattintson a részletekért! h i r d e t é s

A maszkviselés nemcsak a beszédünk hangerejét és az intonációt zavarhatja meg, de az olyan nonverbális kommunikációs formákat is nehezíti, mint például a mosolygás. Az emberek közötti kommunikáció szerencsére igen sokszínű, a maszk hordása mellett ezért érdemes tudatosabban és hangsúlyosabban használni más kifejezőeszközöket - hangsúlyozta a cikkben Cheryl Chambers, a Mississippi Állami Egyetem beszédtechnikai trénere.

Fontos a szemkontaktus, de ne vigyük túlzásba

Az arcizmok összetett és rendkívül sajátos működésének köszönhetően az érzelmeink akaratlanul is kiülhetnek az arcunkra. Az öröm, bánat, undor vagyfélelemkifejezése azonban nem mindig ismerhető fel egyértelműen úgy, hogy az arcunk alsó fele teljes takarásban van. Hogyha pedig nem, vagy nem jól olvasunk a másik arcvonásaiból, az az együttérzési képességet rontja és félreértésekhez vezethet a beszélgetés folyamán. Ilyen esetben a szemek és homlokot mozgató izmok jelenthetnek kapaszkodót, a szemkontaktus ezért most a korábbinál is fontosabb lehet. Chambers szerint a szemkontaktus határozottságot és intelligenciát is sugároz, de visszafelé is elsülhet. Hogyha ugyanis túl hosszú ideig bámulunk valakinek a szemébe, azt a másik tolakodónak és kellemetlennek élheti meg.

Figyeljük a testbeszédet

Testtartásunk és végtagjaink mozgása sokkal beszédesebb, mint azt gondolnánk. Például ha valaki boldog és kiegyensúlyozott, az jobban kihúzza magát, fejét megemeli, viszont a rosszkedvű ember némileg előregörnyed és a fejét is lebiggyeszti. Hogyha pedig mérgesek vagyunk, az egész testünk megfeszül, vállunkat felhúzzuk és a karjaink is eltávolodnak a test vonalától. Ha jobban figyelünk a test ezen jelzéseire, úgy a másik hangulatát is sokkal pontosabban meg tudjuk becsülni.

A maszkviselés a kommunikációt is megnehezíti. Fotó: Getty Images

Próbáljuk mi is tudatosabban használni a testbeszédet a kommunikáció során. Beszélgetés közben figyelmesebbnek tűnünk, ha a testünket teljesen a másik fél irányába fordítjuk. A másiknak úgy adhatjuk tudtára, hogy beszélni szeretnénk, hogy egy kicsit előrébb hajolunk, felemeljük a mutatóujjunkat, vagy gyakrabban bólogatunk. Ha az egyik fél utánozni kezdi a másik testtartását, az azt jelezheti, hogy "ráhangolódott" az illetőre, empatikusan viszonyul hozzá és egyetért vele.

Kifejezőbb legyen a hanghordozásunk

A mondandónk tartalmát alapvetően befolyásolja az, hogy az milyen hanghordozás mellett hangzik el. A csendesebb, mélyebb hangszínű beszéd szomorúságról, a magasabb hangok boldogságról vagy izgatottságról árulkodhatnak, míg az egyenletes hangszínen tartott, időnként megremegő beszéd feszültséget jelez. Habár a maszk viselése alapvetően nem változtat a hangunkon, a beszédünket tompíthatja, elfojthatja a szánkat eltakaró anyag.

Nem az a legjobb megoldás azonban, ha kiabálni kezdünk, hiszen a másik könnyen félreértheti, hogy felemeltük a hangunkat. Próbáljunk helyette a hanghordozásunkkal is segíteni abban, hogy a másik fél megfelelő módon értelmezhesse az általunk küldött üzenetet.

Kössük össze a hajunkat, keressünk megfelelő helyszínt

Sok olyan apró dolog van, amivel könnyíthetik a kommunikációt a maszkot viselők - törekedjünk rá, hogy ezekből a lehető legtöbb teljesüljön. Az alábbiakra is érdemes figyelni: