Karfiolfül: csúnya, és veszélyes is?

A fülkagyló meglehetősen érzékeny a különböző sérülésekre, traumákra. Ha a fülkagylót erős ütés éri, akkor a fülkagylóban található porcok sérülhetnek, és a bőr "eltávolodhat" a porcokról, a kettő között vérömleny alakulhat ki. Ha a porcok vérellátása sérül, egy idő után nem jut nekik elegendő tápanyag és oxigén, így a sejtek elhalhatnak. A porcok elhalása, a vérömlenyek által megnyúlt bőr, a kötőszövetek hegesedése (fibrózis) miatt a fülkagyló eldeformálódhat, ezt nevezik karfiolfülnek. A vérellátás problémái miatt a bőr sápadtnak is tűnhet. A karfiolfület azonban nemcsak sérülések okozhatják, hanem a fül porcos részeit érintő fertőzések is. Előfordulhat például, hogy a fülkagyló felső részének kilyukasztása vezet a fertőzéshez, és ez a porcok elhalásához.

A karfiolfül kialakulása megelőzhető, ha időben orvoshoz kerül a páciens. Fotó: iStock

Betegségek, amelyek hallásvesztést okoznak A fülzsír, a dobhártya sérülése, vagy a fülgyulladás mind úgynevezett vezetéses hallászavart okozhat. A halláscsökkenés mértéke és a probléma kezelése nagyban függ a kiváltó októl. Lássuk ezeket az okokat!

A karfiolfül tünetei nagymértékben függnek attól, hogy milyen és mekkora mértékű trauma érte a fület. A karfiolfül tünetei közé tartozik például a fül fájdalma, duzzanata, kipirosodása, zúzódása, a fül látható eldeformálódása. A súlyosabb tünetek a hallást is érinthetik, a karfiolfül járhat együtt fülcsengéssel, halláscsökkenéssel, de fejfájással, az arc felpuffadásával, látászavarokkal, és vérzéssel is. Ezek a tünetek általában röviddel a sérülés bekövetkezte után jelennek meg, és ha a porcok sérülése bekövetkezik, el is múlnak.

A karfiolfül kezelésénél a legfontosabb a fül eredeti állapotának megőrzése, a visszafordíthatatlan károsodás megelőzése. A sérülés és a vérömleny kialakulását követően a felesleges vért leszívják, a gyulladást és a fertőzéseket pedig gyógyszerekkel kezelhetik. A fülek eredeti állapotát műtéttel állíthatják vissza.

Amennyiben a sérülést követően gyorsan orvoshoz kerül a páciens, a karfiolfül kialakulása, vagyis a fülkagyló visszafordíthatatlan deformálódása elkerülhető. Minél később kerül szakemberhez a beteg, annál nagyobb a valószínűsége a vérellátás zavarainak, a fertőzéseknek és a visszafordíthatatlan károsodásnak.

A karfiolfül megelőzésében (különösen a sportolóknál) rendkívül nagy szerepe van a különböző védőfelszereléseknek, illetve annak, hogy a fület érintő sérüléseket minél előbb ellássák.