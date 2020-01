Ilyen az, ha nem érzünk szagokat

Bár az ember szaglása távolról sem olyan jó, mint az állatvilág többi tagjának, mégis mindannyiunknak megvannak a kedvenc illatai. Sokunk számára elképzelhetetlen a reggel a gőzölgő pirítós, a frissen lefőtt kávé illata nélkül, míg mások virágokkal vagy illatgyertyákkal frissítik fel lakásuk levegőjét. Ezek az illatok azonban nem mondanak semmit Gabriella Sandersnek, a 22 éves lány ugyanis a szaglás képessége nélkül született. A BBC cikke szerint ez a furcsa rendellenesség több problémát okoz neki, mint azt elsőre gondolnánk.

Életveszélyes helyzetet okozhat

Bár az érzékelés teljes hiánya nagyon ritka, változó mértékű szaglászavara az emberek 5 százalékának van. A University of East Anglia kutatói szerint ennek a zavarnak nagyon komoly érzelmi hatásai is lehetnek. Az érintettek nem érzik például a saját testszagukat, de azt sem tudják, mikor kell egy csecsemő pelenkáját lecserélni. "Rettegek például a tűztől, gyermekkoromban mindig attól féltem, hogy egy éjszaka kigyullad a lakás, de én nem veszem észre, mert nem ébredek fel a füst szagára" - emlékezett vissza Gabriella. Esetében hasonlóan veszélyes lehet például egy gázszivárgás is, hiszen a szagos gázokat sem képes érzékelni.

Szaglás nélkül az ízeket sem érezhetjük megfelelően. Fotónk illusztráció, forrás: iStock

Tinédzserként nagyon kellemetlen helyzetekbe keveredett amiatt, hogy nem érezte, ha a testszaga erősebb a megszokottnál. Hogy ezt kezeljék, a családjával megegyeztek néhány "kódszóban", amit akkor használtak, ha társaságban észrevétlenül akarták jelezni a lánynak, hogy használjon például dezodort. Egyébként ugyanúgy fúj magára parfümöket, mint a többi korabeli tinédzser, még akkor is, ha ő semmit nem érez belőle.

Mivel a szaglásnak az ízlelésben is fontos szerepe van, a lány az ételeket is nehezen tudja megkülönböztetni egymástól. Nem érzi például a csípős, az édes és a fűszeres ízeket, de például a romlott élelmiszert sem ismeri fel sem a szaga, sem pedig az íze alapján. Mindez persze nem furcsa neki, hiszen egész életében együtt kellett élnie ezzel az állapotával, így azt sem tudhatja, mit hagy ki. "Mégis nagyon szeretnék egyszer illatokat és ízeket érezni" - mondta a lány.

A szaglóképesség hiányát az orvostudomány anozmiának hívja. Legtöbbször csak átmeneti problémát okoz, Gabriella példájához hasonlóan előfordul azonban az is, hogy a szaglás képessége ki sem alakul. A specifikus anozmia sem ritkán előforduló kórkép, amely egy adott szag érzékelésének az elvesztését jelenti, így például az izzadság szagának az esetében ez a becslések szerint a lakosság közel 3 százalékát, míg a pézsmaillatnál 12 százalékát érinti. A problémáról bővebben alábbi cikkünkben írtunk!