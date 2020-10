Így nem szárad ki a szemünk a maszkhordástól

Dr. Joseph Allen amerikai orvos egy YouTube-videóban adott tippeket arra, hogy mi mindennel küzdhetünk a maszkviselés okozta szemszárazság ellen. Az első tippje viszonylag egyszerű: próbáljunk az orrunkon keresztül lélegezni. Ha a szánkon veszünk levegőt, akkor a levegő egyenesen felfelé száll, a szemünkhöz, és ez kiszáradáshoz vezet. Éppen ezért érdemes az olyan helyeket is kerülni, ahol ventilátor vagy légkondicionáló működik, mivel ezek csak súlyosbítanak a helyzeten.

Az is sokat számít, hogy a maszkunk minél jobban illeszkedjen, mivel a szorosabb maszkból kisebb mennyiségű levegő szökik ki felfelé. Ha valamivel az orrunkhoz tudjuk rögzíteni a maszkot, az még jobb, ráadásul ez azoknak is segíthet, akik szemüvegesek, és küzdenek a maszkordás miatti folyamatos párásodással. Alulról ki is párnázhatjuk valamivel a maszkunkat.

Ha maszkban az orrunkon keresztül lélegzünk, nem szárad ki a szemünk. Fotó: Getty Images

Segíthet a szemszárazság elleni csepp

Keressünk a patikában valamilyen kifejezetten szemszárazság elleni szemcseppet - általában azok a legjobbak, amelyek tartósítószermentesek. Ha hialuronsav is van bennük, az még jobb. Ha szükségét érezzük, akár óránként is csepegtethetünk, amíg nem érezzük úgy, hogy enyhült a problémánk; utána már elég lehet napi 4-5 alkalommal. A kifejezetten "vörös szemekre" való cseppeket érdemes kerülni a szakember szerint. Léteznek olyan speciális szemüvegek is, amelyeket egy szilikonréteggel látnak el, hogy védjék a szemet a légáramlástól. Az is sokat segíthet, ha valamilyen párásítót használunk, ami megfelelő nedvességi szinten tartja a levegőt.

Ha annak a helyiségnek, ahol tartózkodunk, száraz a levegője, akkor gyorsabban fognak párologni a szemet nedvesen tartó könnyek a szemfelszínről, ami értelemszerűen a szemek gyorsabb kiszáradásához vezet. Ahogy az idő hidegebbre fordul, és beindul a fűtésszezon, a lakások levegője is sokkal szárazabb lesz, így egyébként is sok helyen indokolt valamilyen párásító módszer vagy készülék alkalmazása.