Fültisztítási egyszeregy: mit tegyünk és mit ne?

Bár sokféle eszközt használnak az emberek arra - például fültisztító pálcikát vagy fülgyertyát -, hogy megtisztítsák a fülüket, a fül öntisztuló, következésképp az esetek többségében nincs szüksége extra gondoskodásra. Az egyetlen ok, ami miatt meg kell tisztítanunk a hallószervünket, az a hallójárat külső részén lévő fülzsír felpuhítása, eltávolítása. Nem mindegy azonban, hogyan tesszük meg ezt - figyelmeztet a webMD-re írt cikkében dr. Carol DerSarkissian sürgősségi orvos.

Ezért hasznos a fülzsír

Az ok, amiért olyan erős kísértést érzünk arra, hogy rendszeresen megtisztítsuk a fülünket, a cerumen nevű anyag, közismertebb nevén a fülzsír. Jelenléte nemcsak természetes, hanem szükségszerű, több okból is. Egyrészt védi és nedvesen tartja a fület: nélküle a fülünk valószínűleg borzasztóan száraz lenne, és állandóan viszketne. Mindemellett antibakteriális tulajdonságokkal is rendelkezik: úgy viselkedik, akár egy szűrő, amely megakadályozza, hogy a kórokozók, szennyeződések és a por mélyen a fülbe hatolhasson. Egyébként a felesleges fülzsír magától távozik a hallójáratból, ebben pedig mi segítünk neki - azzal, hogy rágunk, mozgatjuk az állkapcsunkat.

"A fülzsír nem a hallójárat mélyén képződik, hanem a külső részén - tehát az egyetlen ok, amiért a fülzsír eltömíti a dobhártyát, az az, hogy megpróbáltuk fültisztító pálcikával - vagy valamilyen más eszközzel - megtisztítani a fülünket, és ezzel egész egyszerűen mélyebbre nyomtuk a fülzsírt" - magyarázza dr. DerSarkissian, aki hozzátette: ha különféle eszközökkel matatunk a fülünkben, annak súlyos következményei is lehetnek. Fertőzés alakulhat ki, megrepedhet a dobhártya, sőt, halláscsökkenés is előfordulhat.

Ha túl sok fülzsír halmozódik fel

A szakember szerint ideális esetben nincs szükség a hallójárat tisztítására. Előfordulhat azonban, hogy olyan mennyiségű fülzsír halmozódik fel, ami dugót képezve eltömíti a hallójáratot. Erre a következő tünetek utalhatnak: a fülben érezhetőfájdalomvagy teltségérzet, részleges, idővel súlyosbodó halláscsökkenés, fülzúgás, a fül viszketése, váladékozása, kellemetlen szaga. Emellett jellemző, hogy a páciensek köhögnek, és úgy érzik, hogy bedugult a fülük. "Amennyiben úgy gondoljuk, mi is érintettek vagyunk, minél hamarabb forduljunk orvoshoz, hogy kiderülhessen, mi is áll a jelenség mögött - mert az biztos, hogy nem a fülzsír a probléma" - szögezte le dr. DerSarkissian.

Nem súlyos a helyzet, mégis úgy érezzük, hogy túl sok fülzsír halmozódott fel a fülünkben? Ilyenkor egy tiszta ruhával óvatosan megtisztíthatjuk a fül külső részét. Ha fel szeretnénk egy kicsit puhítani a fülzsírt, tegyünk néhány csepp babaolajat, hidrogén-peroxidot vagy glicerint a fülünkbe, tanácsolja dr. DerSarkissian, aki óva int a fültisztító pálcika vagy a fülgyertya használatától. Ezek az eszközök ugyanis amellett, hogy nem hatékonyak, még sérülést is okozhatnak a szakember szerint.