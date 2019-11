Egy tünet, ami cukorbetegségre utal

A szemünk működésének ilyen romlása könnyen lehet a diabétesz egyik tünete . Ahosszú távon károsítja az apró vérereket, ami végül aokoz zavart. De rövid távú problémák forrása is lehet, hiszen a vér magas cukortartalma a szemben lévő folyadékra is hatással van, s emiatt a fények nem megfelelően jutnak el a szem hátsó részébe. Ha a vércukorszint visszaáll normálisra, ezek a tünetek is megszűnnek.