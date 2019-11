Csótányok éltek a férfi fülében

Erős fájdalmat érzett a jobb fülében egy fiatal kínai férfi, ezért októberben orvoshoz fordult. Először szimpla gyulladásra gyanakodtak, ám mikor a beteg fülébe pillantottak, a szakemberek is meglepődtek. Majdnem egy tucat csótányt találtak ugyanis a férfi hallójáratába ágyazódva.

Belülről kaparászták a hallójáratát

"Azt mondta, hogy éles fájdalmat érez a fülében. Olyan érzése volt, mintha belülről kaparásznák a hallójáratot" - mondta a lapnak a férfit kezelő fül-orr gégész specialista, Dr. Zhong Yijin. Mielőtt orvoshoz fordult volna, a családja is belenézett a fülébe, akik egy zseblámpával belevilágítva egy bogarat véltek felfedezni. Ezt az orvosok is megerősítették, akik szerint nem is egyetlen példány, hanem egy egész csótánycsalád fészkelte be magát erre a szokatlan helyre.

A német csótány családot is alapított a kínai férfi fülében. Fotó: iStock

Az elsősorban Észak-Afrikában és Dél-Európában gyakori német csótány petéket rakott a fülbe, amelyekből ki is keltek és mocorogtak az utódok. A szűk járatban mozgó és kaparászó állatok okozhatták a fájdalmat. A kínai férfi azt mondta, gyakran vitt nassolnivalót az ágyába, az orvosok szerint valószínűleg ezzel csalhatta oda a rovarokat is, melyek közül az egyik aztán a fülét szemelte ki menedékül.

Az orvosok végül az összes betolakodót el tudták távolítani egy csipesz segítségével, és a férfi sem szenvedett maradandó halláskárosodást. Még az is szerencse, hogy csak ennyi rovar kelt ki a fülében, szakemberek szerint ugyanis a német csótány rendszerint 30-40 petét rak.

Forrás: NYPost