Betegségek is okozhatnak orrvérzést

Mit tegyünk orrvérzés esetén?

A fejet tartsuk enyhén előrehajtott állapotban.

Szorítsuk össze 1-2 percre mindkét orrcimpát. Ha a vérzés az orrüreg elülső részéről ered, az így létrehozott nyomással okozott érszűkület segíthet megállítani a vérzést.

Tartós megoldás orrvérzésre

Ha allergiásak vagyunk, de nem kezeltetjük megfelelően, akkor krónikus orrnyálkahártya-gyulladás jöhet létre, ami az erek kóros tágulatához vezet, ez is gyakori orrvérzéseket okozhat. Ezen kívül még a fel nem ismert orrpolip , véralvadási zavarok, vérnyomásproblémák és az érfal egyéb betegségei is állhatnak a visszatérő panaszok hátterében.Nagyon sokanaz orrvérzéses eseteket. A tarkó vizes borogatása mellett gyakori tévedés, hogy a fejet hátrahajtják, azt remélve, hogy így könnyebben eláll majd a vérzés. Valójában így a vér csak a garat felé tud távozni, ami egyeseknél akár hányingert , öklendezést is okozhat, ezért ezt ne tegyük. Az orrvérzés szakszerű ellátásához dr. Augusztinovicz Monika szerint elég két dolgot megjegyezni:Azaz orvoslás több területén is használható eljárás, mely a szövetek vágását, ill. vérzéscsillapítást is lehetővé teszi. Az eljárás lényege, hogy magas frekvenciájú áram szövetbe juttatásával hegesítik az ereket, így tartósan megszüntethető a korábban rendszeres orrvérzés.Hasonló eredményt hoz egy újabb, kíméletes módszer, a radiofrekvenciás kezelés is. A rövid beavatkozást követően az orrnyálkahártyán kialakuló kis seb nagyjából egy hét alatt gyógyul be, ez idő alatt hámosító kenőcsöket, vagy orrolajat érdemes használni és az erős orrfújást, az orr piszkálást kerülni kell.Forrás: Fül-orr-gégeközpont