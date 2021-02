Az olvasószemüveghez azonban egyáltalán nem könnyű hozzászokni. A legfőbb probléma, hogy általában nincs kézközelben, ezért folyamatosan kutatni kell utána. A rosszul beállított keret nyomhatja az orrnyerget, nyáron pedig az izzasztó meleg okozhat gondokat. A jó hír, hogy egy néhány perces lézeres kezeléssel Ön egyszerűen búcsút inthet az olvasószemüveges élet hátrányainak. Cikkünkben most választ kaphat a műtéttel kapcsolatos legfontosabb kérdésekre.

Mit jelent az öregszeműség?

Mivel az idő múlása a szemet sem kíméli, negyven-ötven éves kor körül a látás romlásnak indulhat. A folyamat hátterében jól behatárolható fiziológiai változások állnak. Az addig rugalmas szemlencse merevebbé válva nehezebben alkalmazkodik a távolságokhoz. Ebből adódóan a közeli tárgyak felől érkező fényt a szem már nem az éles látás helyére képezi le.

h i r d e t é s

Az alkalmazkodóképesség elvesztése az öregszeműség, vagy más néven presbyopia. Ez a folyamat 55 éves kor környékén stabilizálódik, megelőzése a jelenlegi tudásunk szerint nem lehetséges.

Mit tud Önnek nyújtani a Focus Medical VISUMAX-LBV kezelése?

A lézeres szemműtét nem újkeletű technológia, minden bizonnyal az Ön ismerősei között is akad legalább egy olyan személy, aki már átesett a kezelésen. A Focus Medical Lézeres Látásjavító Központ több mint három évtizede végez lézeres szemészeti beavatkozásokat Magyarországon. A Focus Medical hazánkban elsőként, 2011-ben indította el az olvasószemüvegesek számára kifejlesztett LBV lézeres látásjavító műtétet. A kezelést napjainkban az egyik legfejlettebb és legkíméletesebb, fájdalommentes eljárást kínáló VISUMAX lézeres berendezés segítségével hajtják végre az orvosok. A VISUMAX-LBV kezelésre Önnek az alábbi esetekben lehet szüksége:

A távolra látáshoz és az olvasáshoz is eltérő vagy multifokális szemüveget használ.

Távolra és közelre sem lát tökéletesen, de az olvasásnál még nem feltétlen kell szemüveg.

Kizárólag közelre látáshoz kell szemüveget viselnie.

A VISUMAX-LBV beavatkozás előtt egy kétórás, alapos alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie, melynek során kizárásra kerül minden, a kezelést befolyásoló tényező. Ha a kivizsgálás során az orvos nem talál kizáró okot, következhet a lézeres kezelés.

Nézze meg Dr. Fodor Erzsébet, a Focus Medical intézetvezető főorvosával készített interjút

A vizsgálatkor a szemész szakorvos mindenről részletes tájékoztatást ad Önnek. A kezelés előtt tilos kontaktlencsét viselnie (ez igaz a vizsgálat előtti időszakra is), műtétkor a sminket és erős parfümöt is javasolt mellőzni, viszont nyugodtan étkezhet és az alkoholon kívül bármilyen ital fogyasztása is megengedett. A műtét végére érdemes egy kísérőt megkérnie, hogy kényelmesen fuvarozza Önt haza, ne kelljen frissen műtve tömegközlekedést használnia.

Maga a műtét kellemetlenséggel nem jár. A kezelés első fázisaként cseppérzéstelenítés történik, majd a lézer kétféle korrekciót hajt végre. Az egyik szemet a távoli és a közepes, a másikat pedig a közeli és közepes távolságban található tárgyak éles látására állítja be. Innentől kezdve az agy feladata úgy összeilleszteni a szem által befogadott két képet, hogy a távollátás és közellátás is tökéletes legyen. Bár az eredmény azonnal élvezhető, a végleges látásjavuláshoz pár nap alkalmazkodási időre van szüksége az agynak.

A VISUMAX-LBV nagy előnye, hogy a műtétet követően Ön közelre és távolra egyaránt éles látásra tehet szert. Nincs hosszú gyógyulási idő, a mindennapi tevékenységeit általában egy-két napon belül, gond nélkül el tudja végezni. További érv a kezelés mellett, hogy sokkal biztonságosabb, mint a komoly sebészeti eljárásnak számító, a szem megnyitásával együtt járó műlencse beültetés.



Alkalmas Ön a Visumax lézeres kezelésre?

A VISUMAX-LBV lézeres szemműtétre Ön akkor jelentkezhet, ha az életkorát tekintve 50 és 65 év között van, szemüveg segítségével távolra és közelre is jól lát, illetve nincs kizáró szembetegsége. Szemészeti szempontból Ön nem alkalmas a beavatkozásra, ha szürkehályog van a szemén, súlyos szemszárazsággal küzd, szemhéjgyulladása vagy szemsérülése van. Az olvasószemüveg kezelés az olyan belgyógyászati betegségek, mint például a diabétesz vagy az autoimmun kórképek esetén nem végezhető el. Igaz ez akkor is, ha Ön a sebgyógyulásra hatással lévő gyógyszereket szed.