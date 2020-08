Nyaralási tippek szemüvegeseknek

Megkarcolódik, eltörik, elferdül, eltűnik - ez csak néhány azok közül a kellemetlenségek közül, amelyek a szemüvegünkkel történhetnek. Bár a baj bárhol és bármikor utolérhet minket, nyaralás alatt különösen sok fejtörést okozhat a helyzet orvoslása, hiszen idegen helyen vagyunk, következésképp nehezebben találhatunk szakszerű és gyors segítséget. Szerencsére előrelátással, elővigyázatossággal rengeteg bonyodalomtól kímélhetjük meg magunkat.

Tanácsok pakoláshoz

Az első és legfontosabb, hogy ha utazunk, mindig pakoljunk be a bőröndünkbe egy pótszemüveget. Nem számít, ha egy régebbi darabról van szó, és már nem olyan divatos a fazonja, vagy kicsit karcos a lencséje - a lényeg, hogy legyen egy tartalék szemüveg, amit viselhetünk, ha a másikkal történik valami.

A pótszemüveget tokban tároljuk, és természetesen annak a szemüvegnek is legyen megfelelő tartója, amely mindennap rajtunk van. Az ideális tok kemény külső borítással és puha belső béléssel rendelkezik, így megvédi az eszközt a sérülésektől. Ne feledkezzünk el a speciális szemüvegtörlő kendőről sem, amire egyébként nyaralás alatt a szokásosnál többször is szükség lehet. Hogy csak néhány példát említsünk: napozás közben fényvédő krém, túrázás, városnézés alatt pedig izzadtság szennyezheti be a szemüveget, amit el kell távolítani. Vigyünk magunkkal több szemüvegtörlőt is, hogy ha tönkremennek vagy elvesznek, legyen mihez nyúlni. Így nem azzal kell tölteni az időt, hogy újakat keresünk a boltokban, vagy ami még rosszabb: nem zsebkendővel vagy például a ruhánkkal leszünk kénytelenek megtisztítani a lencsét (ezek az anyagok megkarcolhatják a lencsét, rontják a teljesítményét, és így a látásunkat is).

A nyaralásra érdemes beszerezni egy dioptriás napszemüveget - azt már mondanunk sem kell, hogy a megfelelő tokkal együtt -, hiszen feltételezhetően nagy mennyiségű, erős fény éri majd a szemünket, amely ellen kötelező védekezni.

Ne hagyjuk otthon azt a vényt, amelyet a szemészeten vagy az optikában kaptunk, és amelyből kiderül, milyen szemüvegre van szükségünk. Ez azért lényeges, mert ha valamilyen oknál fogva új szemüveget kell csináltatni, akkor biztosan a szemünk állapotának megfelelőt kapunk majd. Célszerű egyébként bemásolni az említett adatokat a telefonunkba, vagy kérjünk meg valakit, aki velünk utazik, hogy rögzítse azokat a sajátjában. Külföldi nyaralás esetén praktikus lehet, ha angolul is megvan a szöveg, hogy a helyi szakemberek könnyebben megérthessék azt.

Mire figyeljünk a nyaralás alatt?

A fenti tippek, bár sokat segíthetnek a kellemetlenségek megelőzésében, önmagukban nem elegendőek - szemüvegesként a nyaralás alatt is rendkívül körültekintőnek kell lennünk! Mivel a sok különféle program miatt ilyenkor a szokásosnál jóval többször vesszük le-föl a szemüvegünket, a keretet fokozott terhelés éri. Ennek következtében élettartama csökken, könnyebben léphet fel valamilyen károsodás. Figyeljünk tehát arra, hogy amikor levesszük vagy feltesszük a szemüvegünket, ne csak az egyik szárát, hanem mindkettőt fogjuk meg, így megóvhatjuk az eszközt. Szintén nem tanácsos a fejünk tetejére tolva hordani a szemüveget, ez ugyancsak tágíthatja, gyengítheti a keretet.

A szemüveg élettartamára a magas hőmérséklet is negatív hatással lehet, ezért ha nem viseljük, tilos olyan helyen hagyni, ahol sokáig közvetlen napsütés érheti (erre sajnos nyaraláson igen nagy az esély) - például az autó műszerfalán, az ablakpárkányon, esetleg a strandon a napozóágyon. Ha éppen nincs szükségünk rá, tegyük el a tokjába, a tok pedig kerüljön biztonságos, fénytől védett helyre. Célszerű a tokjában hagyni akkor is, ha vízbe megyünk. Amellett, hogy a vízben lévő só vagy klór árthat a szemüvegnek, úszás, fürdés, játék közben az eszköz könnyen leeshet, eltűnhet. Természetesen, aki szemüveg nélkül alig lát valamit, az "kisebb rossz" alapon inkább vigye magával, ellenkező esetben akár baleset is lehet a vége a dolognak.

Végezetül arra is ügyeljünk, hogy amennyiben valami miatt bekoszolódik a lencse, azonnal tisztítsuk meg, ne legyen úgy rajtunk órákig, napokig, hogy nedves vagy poros. Ez amellett, hogy veszélyes - hiszen ha nem tiszta a lencse, nem látunk jól -, a szemüvegnek sem tesz jót.

Szemüveg helyett

Ha azonban a következő nyaralást - és úgy általában a mindennapokat - szeretnénk egy kicsit gondtalanabbul élvezni,. A beavatkozás segítségével pár perc alatt megszabadulhatunk a szemüvegünktől, és nem kell többé amiatt aggódni, hogy valami történik az eszközzel. Ráadásul az éles látásunkat is visszanyerhetjük a segítségével.