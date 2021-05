Már elérhető a NO-TOUCH csúcstechnológiás lézeres szemműtét a Focus Medical Lézeres Látásjavító Központban, a Margitszigeten. A lehető legpontosabb és legbiztonságosabb felszíni lézeres kezelésünket olyan pácienseink számára ajánljuk, akik maguk sem szeretnek a szemükhöz nyúlni és azt sem szeretnék, hogy bárki vagy bármi a szemükhöz érjen.

Érintésmentesen egy lépésben

Ha Ön azért hord szemüveget kontaktlencse helyett, mert nem szeretne a szemébe nyúlni miközben a kontaktlencsét behelyezi, akkor bátran kijelenthetjük, hogy a NO-TOUCH lézeres szemműtétet Önnek találták ki. A technológia és eljárás legfontosabb előnye, hogy a beavatkozás kizárólag lézerrel, a szem érintése nélkül történik, a szaruhártya felszínén. A lézer egy lépésben végzi a hámeltávolítást és a fénytörési hiba kezelését az Ön szemén. Hagyományos PRK eljárásban a hámeltávolítás mechnikai eszköz használatával történik.

Német precizitás és magasfokú biztonság

Erre a lézeres szemműtétre a német tervezésű és gyártású Schwind Amaris SmartPulse lézert alkalmazzuk, amely multidimenziós szemkövetővel rendelkezik és ezredmilliméter pontossággal követi le az Ön szemének mozgását. A lézer 2 másodperc alatt 1 dioptriát korrigál. Az eljárás fájdalommentes és a teljes látásjavítási beavatkozás mindössze pár másodpercig tart. A lézer által eltávolított hámmennyiség kevesebb, mint az emberi hajszál vastagságának a fele. Valójában ez az eljárás a felszíni lézerkezelések legújabb generációja: a legnagyobb tapasztalatot ötvözi a modern technikával. Kiszámítható, gyors és lézerpontos.

SmartPulse technológia

Az új Schwind Amaris lézerünk SmartPulse technológiájának köszönhetően pácienseink a műtét után azonnali "wow" hatásról, éles látásról számolnak be. A Schwind Amaris SmartPulse lézer a kiváló eredmény érdekében ötvözi a gyorsaságot a multidimenziós szemkövető rendszerrel.

A kezelés során több dimenzióban követi és aktívan kompenzálja a szem tudatos és akaratlan mozgását, illetve érzékeli a pupilla méretének változását, így a szemkövetővel együtt automatikusan biztosítja a helyes központosítást a kezelés alatt. Ennek köszönhetően a lézer pontosan ott hat, ahol az ideális korrekció érdekében szükséges. Ennek eredménye a tökéletes egyensúly a nagy sebesség és a pontosság között.

Fájdalommentes és gyors megoldás

A NO-TOUCH eljárás során Ön nem fog fájdalmat érezni, a gyógyulás is kevesebb kellemetlenséggel jár, mint a hagyományos PRK-kezelések után. A hagyományos PRK kezelések során a refraktív sebészek egy mikrosebészeti mechanikai eszközzel távolítják el a szaruhártya felső hámrétegét és utána az excimer lézer végzi a dioptria korrekciót. A NO-TOUCH eljárás fizikai érintés nélkül, 1 lépésben végzi a 2 folyamatot.

Rövid idő alatti gyógyulás

A hámsejtek 2-3 nap alatt begyógyulnak, ez idő alatt fényérzékenység, idegentest érzés előfordulhat. Mivel az érintésmentes lézeres látásjavítás a hagyományos PRK kezeléshez képest kíméletesebben távolítja el a hámot, ezért a gyógyulás is kevesebb kellemetlenséggel jár. A kezelést követő 7-10 nap után Ön már dolgozhat, autót vezethet, olvashat, 7 nap után a kardio típusú edzés is megengedett. A NO-TOUCH kezelés vékony szaruhártya és szaruhártya hegek esetén is biztonságosan végezhető.

A NO-TOUCH kezelés előnyei

A lézer intelligens rendszerének köszönhetően a lézerkezelés gyorsabb és pontosabb,

elvégezhető vékony szaruhártya, vagy egyes szaruhártya betegségek esetén is,

a lézer ott, és csak ott távolítja el a hámot, ahol szükséges, így készíti elő a legoptimálisabb felületet a dioptria korrekciójához,

sima és homogén kezelési felületet garantál, ezáltal a gyógyulási folyamat gyorsabb, komfortosabb és a kívánt látásélesség is hamarabb érhető el, mint a hagyományos PRK kezelésnél.

