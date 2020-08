Mi a jobb nyáron: szemüveg vagy kontaktlencse?

Aki csak egyszer is viselt szemüveget 30 fok feletti hőségben, jól tudja, milyen kellemetlen tud lenni, mikor a keret alatt beizzad az arc. Idén nyáron az arcmaszkok viselése ráadásul tovább súlyosbítja ezt, hiszen ha nem illeszkedik megfelelően a maszkunk, akkor a kilélegzett levegő a szemüvegünk alá jut, és nemcsak elhomályosítja a lencséket, de a melegérzetet is fokozza. A szellőzésen javít, ha vékonyabb szemüvegfazont választunk, amelynél a keret kevésbé nyúlik le az arc felé. Ezenkívül szerencsés, ha az orrnyereg része nem műanyag párnás, mert azok - különösen a melegben - kidörzsölhetik és irritálhatják a bőrt.

Betegségek, amelyekről a szemünk árulkodik Amagas vérnyomásés koleszterinszint, sőt akár a pajzsmirigyzavarok jeleit is felfedezhetjük a szemeinkben. Milyen jelekre figyeljünk, amikor reggel a tükörbe pillantunk? Kattintson a részletekért!

Ha már az arcbőrnél tartunk: a nyári kánikulában a szemüveg sajnos a pattanások, mitesszerek kialakulását is elősegíti. A fokozott izzadás miatt ugyanis több baktérium tud megtelepedni azokon a helyeken, ahol a keret érintkezik az arcunkkal, ráadásként hajlamosak vagyunk a nem feltétlen tiszta kezünkkel is törölgetni a bőrünket, a pórusok pedig könnyebben eltömődnek, és apró gyulladások jönnek létre. Ezért naponta többször tisztítsuk meg a szemüvegünket, és nem csak a lencséket, hanem az egész keretet. Ha pedig szükséges, napközben arctisztító kendővel frissítsük fel a bőrünket, ne a kezünkkel vagy ruhánk szélével töröljük le róla az izzadtságot.

Strandolás gondtalanul?

Bár idén sokan lemondanak a külföldi vakációról, azért vízpartra vágyunk: legyen az a Balaton vagy a kerti medence. Márpedig szemüvegben pancsolni nem éppen komfortos, hiszen folyton vigyázni kell, nehogy víz fröccsenjen rá. Emellett ha nem UV-szűrős, fényre sötétedő a lencsénk, akkor döntenünk kell, hogy óvjuk-e szemünket a napsugárzástól vagy az éles látást válasszuk. És akkor még nem esett szó arról, hogy strandolás közben mennyi baleset érheti a szemüvegünket. Ha például a törölközőnkön felejtjük, valaki véletlenül ráléphet, másik gyakori eset pedig, hogy napolaj kerül rá, ami persze mindig közvetlenül az után történik, hogy megtisztítottuk.

Figyeljünk rá, hogy napszemüvegünk is megfelelő védettséget nyújtson az UV-sugarak ellen. Fotó: Getty Images

A kontaktlencse nyári veszélyei

A fentiekből úgy tűnhet, hogy egyértelműen akkor járunk jobban, ha kontaktlencsét viselünk nyáron. Tény, hogy ez a kényelmesebb opció, ám ezzel nagyobb fertőzésveszélynek tesszük ki a szemünket. A medencékben ugyanis - még a gondos fertőtlenítés ellenére is - számos baktérium élhet, amelyek a vízből áttelepedhetnek a lencséinkre. Ugyanígy a tengervízben fürdőzés sem mentes a rizikótól: a sós víz egyrészt elvonja a vizet a lencsékből, másrészt a só lerakódik a felületükre, ezzel eltömve azok finom pórusait, és így a szaruhártya nem képes alatta megfelelően lélegezni.

Strandolás vagy nyári kirándulások, sportolások alkalmával könnyen megesik az is, hogy apró homokszemcsék kerülnek a szembe, akár a lencse és a szaruhártya közé. Ezek nemcsak a kontaktlencsét, de a szemünk felületét is karcolhatják, mikrosérüléseket okozva. Mivel ez kellemetlen, szúró fájdalommal jár, megpróbáljuk azonnal eltávolítani a lencséket, ám erre nem mindig találunk a közelben olyan helyet, ami kellően higiénikus körülményeket biztosít. Ezzel pedig újabb esélyt adunk a fertőzéseknek.

Ezeknek kockázatát csökkenthetjük, ha napi kontaktlencsére váltunk, így minden reggelt garantáltan friss, tiszta párral indíthatunk. Ezenkívül vészhelyzetekre mindig legyen nálunk tárolótok, ápolófolyadék, kézitükör, kézfertőtlenítő és egy tartalék szemüveg.

Szem ne maradjon szárazon

A legmelegebb napokat sokan légkondicionálókkal próbálják meg átvészelni, és bár testünk többi részének lehet, hogy jólesik a hűsítő fuvallat, a szemünknek sajnos nem. A klímaberendezések ugyanis az esetek nagy többségében szárítják a levegőt, ezáltal pedig a szemet is. Ezt jelzi, ha szúr, fáj, bepirosodik a szemünk, rosszabb esetben megduzzad a kötőhártya is. Ilyenkor a kontaktlencse viselése már nem komfortos, nem is ajánlott.

A pollenallergia vagy szénanátha is kiválthat szemszárazságot, ezért ha mi is érintettek vagyunk, érdemes megfelelő szemcseppet beszerezni, vagy szemüvegre váltani. Utóbbi ugyanis valamelyest pajzsként funkcionálva fizikai védelmet is nyújt az apró pollenszemcsék ellen.

A legkényelmesebb megoldás

A fentiekből látható tehát, hogy mind a szemüvegnek, mind a kontaktlencsének számos előnye és hátránya lehet a nyári szezonban. Kétségkívül az a legjobb opció, ha egyiket sem kell viselnünk, márpedig ezt elérhetjük egy lézeres szemműtéttel. Tévhit, hogy a fájdalommentes, néhány perces beavatkozás nem végezhető el nyáron, csupán be kell tartanunk utána néhány dolgot. Fontos például a beavatkozás után UV-szűrős napszemüveget viselnünk - ez nyáron amúgy is mindenkinek javasolt. Cserébe viszont a későbbiekben valóban gondtalanul strandolhatunk, nyaralhatunk, és minden élményt "élesben" élvezhetünk.