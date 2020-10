Sokan nem tudják, hogy a Margitsziget nemcsak a kikapcsolódás, hanem a modern orvostudomány színhelye is. A sziget északi csücskében található a Focus Medical Lézeres Látásjavító Központ, amely bár eddig is élen járt a lézeres látásjavításban, most a korábbiaknál még magasabbra tör. Új eljárásukról, a Visumax ReLEx SMILE®-ról Ferincz István igazgatót kérdeztük.

Azt már tudjuk, hogy a Focus Medicalnál időről időre feltűnik valami újdonság. Mit tudhatunk a legfrissebbről, a VISUMAX ReLEx SMILE®-ról?

Eddigi 30 évünk alatt mindig igyekeztünk innovatívak lenni. Anno mi végeztük a világ első femtolézeres látásjavító műtétjét, majd nálunk volt először elérhető a VISUMAX kezelés és most szintén elsőként vezethetjük be az ezen a Nobel-díjas technológián alapuló VISUMAX ReLEx SMILE®-t. Erről a kezelésről állíthatjuk, hogy nem pusztán egy új eljárás, hanem a világon elérhető lézeres látásjavító eljárások közül a legmodernebb. Ezt a negyedik generációs műtéttípust 2011-től alkalmazzák Európában, 2016-tól Amerikában és mostantól Magyarországon is. Amerikában annyira megbízhatóként tartják számon, hogy még az amerikai hadsereg is engedélyezi, hogy a katonái ezzel a módszerrel műttessék meg a szemüket.

Mit jelent az, hogy negyedik generációs eljárás?

A lézeres szemműtétek első generációját az úgynevezett felszíni beavatkozások (PRK) jelentették, amikor a szem felszínét formálta át a lézer úgy, hogy a páciens visszakapja az éles látását. A második generációt a lebenyes eljárások úttörője, a LASIK módszer képviselte. Ennél a kezelésnél egy mechanikus, úgynevezett "rezgő késsel" a szem felszínén lebenyt képeztek és azt felhajtva a szaruhártya mélyebb, érzéketlen belsejében végezték el a beavatkozást. Ennél az eljárásnál rövidebb volt a gyógyulási idő és már nem járt fájdalommal. Viszont az esetleges szövődmények miatt ezt az eljárást a legtöbb klinika már nem végzi hazánkban.

Magyar fizikusok hathatós közreműködésével fejlesztették ki a harmadik generációs eljárást, ami azon alapszik, hogy a lebenyt nem kézzel kell elkészíteni, hanem egy számítógép vezérelte femtosecundumos lézerkészülék alakítja ki személyre szabottan. Az eredmény: nagyfokú biztonság és stabil lebeny. A negyedik generáció pedig a ReLEx SMILE®, mely minimalizálja a "bemetszés" méretét, és itt nincs szükség lebenyképzésre sem.

Pontosan milyen előnyei vannak a ReLEx SMILE®-nak a korábbi eljárásokhoz képest?

Sok tekintetben hoz újat. A legfontosabb, hogy nincs szükség lebenykészítésre, elég csak egy néhány mm-es bemetszés, amit a lézerkészülék végez. Ezzel teljesen stabil marad a szaruhártya felszíne. Utána a szaruhártya belsejében egy lencse formájú szövetrész készül a lézer jóvoltából, amelynek eltávolításával érhető el a kívánt dioptriaváltozás. Az eljárás előnyei közé tartozik tehát, hogy az elődeinél kíméletesebb, rövidebb a kezelési ideje, gyorsabb a beavatkozás után a regenerálódás és korábban nem tapasztalható kényelmet garantál.

Visumax Relex SMILE® a legkevésbé invazív látásjavtó eljárás, ugyanis a 3. generációs kezelésekhez képest csak egy apró bemetszés készül e lebenyen

Mitől lesz gyorsabb a kezelés és a regeneráció?

Attól, ami a Visumax ReLEx SMILE® lényege, azaz az új módszertantól. Hatalmas technológiai ugrást jelent az, hogy a korábbi lebenyképző eljárásokat felváltotta egy olyan, amely során mindössze egy 2 mm-es, néhány óra alatt begyógyuló bemetszést kell ejteni a szaruhártyán. Összehasonlításképp érdemes megemlíteni, hogy a lebenyes módszerrel ennek a többszörösére volt szükség.

Mivel kisebb a behatás, természetesen gyorsabban zajlik a kezelés és a regenerációs idő is jelentősen csökken, mert sokkal jobban kímélhetjük a szaruhártyát és a benne futó idegeket. Alig keletkezik gyógyulásra váró felület. Ez az eljárás teljesen párhuzamba hozható a mindenki által jól ismert endoszkópos és hagyományos műtétek viszonyával. Nem véletlen, hogy külföldön több helyen "kulcslyuk kezelésnek" nevezik a VISUMAX ReLEx SMILE® eljárást.