A színésznő-drámapedagógus nemrég a Focus Medical Lézeres Látásjavító Központhoz fordult, hogy visszakaphassa éles látását.

Hábermann Lívia különleges személyiségéhez nem mindennapi színészi pálya társul. 1994-től a Földessy Margit drámastúdiójába járt, ahol később drámapedagógia asszisztensként dolgozott. Ezek után sorra kapta a színházi, tévés és filmes szerepeket. Játszott a Tűzvonalban című magyar sorozatban, de volt Helen Mirren személyi asszisztense is. Rendszeresen szinkronizál, műsort vezet, ezek mellett pedig kreativitásfejlesztő trénerként és drámapedagógusként is dolgozik. 2019 óta a Pesti Magyar Színház tagja, a képernyőn pedig legutóbb a Mintaapákban láthattuk. Kiváló alakításai közben a nézőknek valószínűleg fel sem tűnt, hogy a színésznő nem lát élesen, pedig ez hátráltatta a munkában.

A csúfolásoktól a szembetegségekig

"8-10 éves korom körül édesanyám vette észre síelés közben, hogy elkezdtem bizonytalankodni, nem mertem lecsúszni a pályán" - idézi fel a színésznő. "Hamar kiderült, hogy a határozatlanságom legfőbb oka a rossz látás, ugyanis mínusz 2, illetve mínusz 2,75 dioptriás szemüvegre volt szükségem. Azonban a szemüveg miatt sokat csúfoltak, ezért amint lehetett, kontaktlencsére váltottam, és sokszor ki sem akartam venni. Ez viszont problémákat okozott: sokszor begyulladt a szemem, hámsérülésekkel küzdöttem. Bizony volt olyan is, hogy a Mária utcai szemklinika ügyeletén kötöttem ki."

A helyzet odáig fajult, hogy szemorvosa óva intette a kontaktlencsétől, nehogy komolyabb baja legyen. Ám színésznőként sok esetben nem tudta megoldani, hogy munkája során szemüveget viseljen. "Ha kontaktlencsét nem hordhattam, akkor be kellett vállalnom, hogy homályos látással állok színpadra, ami elég veszélyes volt." - nyilatkozta a művésznő.

Nézze meg a Hábermann Líviával készített interjút!

A látásjavító műtét, amelyre 20 év után igent mondott

A szemüveg nemcsak a munkája során okozott bosszúságot, hanem a hétköznapokban is. Állandóan koszolódott, beleakadt a haja, kényelmetlen volt. Nem beszélve arról, hogy rengeteg élményről, például vízi sportokról is le kellett mondania. Már fiatalon fontolgatta a lézeres szemműtétet, de akkor még kezdetlegesnek tartotta a lehetőségeket, így beletörődött, hogy szemüveget kell hordania.

A fordulópont tavaly érkezett el, amikor édesanyja biztatására felkereste dr. Kerekes Juliannát, a több mint 30 éves tapasztalattal rendelkező Focus Medical szemészeti központ orvosát. Részt vett a 2,5 órás kötelező alkalmassági vizsgálaton, amely során kiderült, hogy a Visumax HD szemműtét számára a legmegfelelőbb. "A doktornő felé szinte rögtön kialakult bennem a feltétel nélküli bizalom. Mikor a vizsgálat után kiléptünk az ajtón, rögtön azt mondtam, hogy ő az, aki meg fogja műteni a szemem" - meséli. A döntést pedig cselekvés követte.

"Ez egy fájdalommentes műtét, balszerencsémre viszont - mint kiderült - az én szemem túl érzékeny, nem hatott rá rendesen az érzéstelenítő, ezért tapasztaltam némi kellemetlenséget. Másnap fel is hívtak a klinikától, hogy megkérdezzék, hogy vagyok. Ez a törődés hihetetlenül pozitív élmény volt. Szintén másnap volt az első kontroll is, ahol megállapították, hogy 160%-os lett a látásom, vagyis élesebben láttam, mint korábban szemüveggel. Ráadásul a speciális eljárás a szem öregedését is képes késleltetni, vagyis később lesz szükségem olvasószemüvegre."