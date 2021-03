A tökéletes megoldást kereste akkor is, amikor úgy döntött, megszabadul a szemüvegétől, így a több mint 30 év tapasztalattal bíró Focus Medical Látásjavító Központot kereste fel, hogy visszanyerje éles látását.

Aki egyszer is evett a Wang Mester éttermében, utána egész biztosan nem tér már be az egyszerű, magyaros kínai kifőzdékbe - a kettő minőségét és ízélményét ugyanis nem lehet egy lapon említeni. Wang Qiang - akit régóta csak Wang Mesterként emlegetnek - a szakácsmesterség szeretetét nagyapjától örökölte, majd tudását Peking legjobb éttermeiben bővítette, 1991-ben Magyarországra költözött. Rengeteg munkájába került, mire meg tudta nyitni első éttermét, amelyben 30 ember alig fért el. Mostanra két nagyobb étterem és két bisztró tulajdonosa, a kínai konyhát kedvelő ínyencek kedvence, sőt magyar mesterszakácsok is szívesen kóstolják főztjét, és tanulnak is tőle.

Éttermeiben ő maga is gyakran megfordul, törzsvendégei az utcán is megismerik a mosolygós, közvetlen séfet. Kevesen tudták, hogy őt is emészti egy hétköznapi probléma, az utóbbi években egyre többet bosszantotta rossz látása, ugyanis plusz 1,5 dioptriás volt a szeme. Ha üzenetet kapott, szemüveget kellett felvennie, hogy rendesen lássa a telefonja képernyőjét. Vezetéshez és kedvenc hobbijához, a motorozáshoz egy másik szemüvegre volt szüksége, így viszont a navigációt nem látta, ez elég sok kényelmetlenséget okozott neki. A párával is meggyűlt a baja, télen, ha kintről betért valahova, azonnal törölgetnie kellett a lencséket. A konyhában, főzés közben pedig egész évben küzdött ezzel a problémával.

Villámgyors búcsú a szemüvegtől

A lézeres látásjavító kezelést először egy barátja ajánlotta, aki örömmel mesélte, hogy a lézeres szemműtét után megváltozott az élete. A pozitív tapasztalaton felbuzdulva megnézte a Focus Medical honlapját, és meggyőzte az ott megismert óriási szakmai tapasztalat és a világszínvonalú technológia, amivel nemcsak a rövidlátást, de a távollátást is képesek korrigálni. "Azt mondtam magamban, ezt akarom én is" - idézi fel a mesterszakács a pillanatot, amikor rászánta magát a szemműtétre.

A kétórás alapos alkalmassági vizsgálaton - amelyre kellemes emlékként gondol - alkalmasnak találták napjaink egyik legkorszerűbb és legkíméletesebb lézeres szemműtétére, a VISUMAX HD kezelésre. Wang Mester sokszor hangoztatta, hogy a kínai konyha különlegessége abban rejlik, hogy a friss hozzávalókból pár perc alatt készülnek a finom fogások. De azt maga sem gondolta volna, hogy ilyen rövid idő elég lehet ahhoz is, hogy visszanyerhesse éles látását. "Nagyon gyors volt az egész, 5-6 perc talán. Egyik oldalon, másik oldalon, és készen is voltunk - emlékszik vissza a műtét napjára. - Nem éreztem semmit, nem fájt egyáltalán. A klinikán mindenki nagyon kedves, segítőkész volt, jó élményekkel távoztam."

"Minden éles, minden látszik"

A műtét után otthon aludt 2-3 órát, majd miután felébredt, máris élesen látott mindent. Másnap ugyanúgy ment dolgozni, mint korábban bármikor, tehát a hétköznapi rutinját sem kellett megtörnie a beavatkozás miatt. "Minden éles, minden látszik. Szuper érzés, nagyon kényelmes, hogy nincs szükségem szemüvegre! Végre a kínai feliratot is könnyedén el tudom olvasni az esti filmnézésnél" - lelkendezik Wang Mester, akinek 100%-os lett a látása. Ez pedig a motorozásnál is biztonságot ad számára. Mint mondja, nem kell többé izgulnia, mint korábban, mikor otthon felejtette a szemüvegét.

Azóta is több barátjának ajánlotta a lézeres szemműtétet és a Focus Medical szemészeti központ profi csapatát. Hangsúlyozza, hogy nemcsak a kényelem miatt, de anyagi szempontból is jó döntés volt a látáskorrekció. Régebben ugyanis legalább két szemüveget kellett vásárolnia évente, mivel azok a viselés és az állandó hurcolászás miatt folyton összekarcolódtak, használhatatlanná váltak. A szemműtéttel így hosszabb távon nemcsak a bosszankodást és kényelmetlenségeket spórolta meg, hanem pénzt is.

