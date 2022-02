Mit takar az atópiás alkat kifejezés?

Az atópiás ekcéma kifejezetten gyakorinak számító bőrbetegség, ami a gyerekek mintegy 20 százalékát, a felnőttek 1-2 százalékát érinti. Az ekcémás bőrre jellemző, hogy jellegzetes helyeken erőteljesen száraz, viszket, kipirosodik vagy rosszabb esetben akár be is gyulladhat. A bőr vakaródzás hatására könnyen felülfertőződhet, hiszen védelmi rendszere sérül, és így a kórokozók könnyedén a mélyebb rétegekbe juthatnak. Ráadásul ez a folyamat még tovább fokozhatja az amúgy is kellemetlen viszketést. Ha kezeletlen marad, hosszú távon akár pszichés problémákat, depressziót vagy például a szociális élet beszűkülését okozhatja.

Gyakran genetikai okai vannak

Az atópiásekcémaa legtöbbször genetikai hajlam miatt alakul ki, de közrejátszhatnak benne környezeti tényezők is. Provokálhatják különböző kozmetikumok, tisztálkodó- és mosószerek, ruhadarabok, ágyneműszövetek, bizonyos ételek, a központi fűtés vagy légkondicionálás miatt száraz levegő, túlzott izzadás, egyes betegségek - például diabétesz -, valamint a poratka, penész, állatszőr vagy egyéb pollenek. Érdemes megemlíteni a stresszt is, ami nagyban hozzájárulhat az ekcéma fellángolásához.

Tippek, hogy újra jól érezzük magunkat a bőrünkben h i r d e t é s A téli időjárás igazi kihívást jelent az érzékeny, problémás vagy irritált bőr számára. Ilyenkor különösen nagy gondot kell fordítanunk a rendszeres és alapos ápolásra, és hogy megelőzzük - vagy ha ez nem sikerül, legalább csökkentsük - a környezeti hatások okozta károsodást. Mutatjuk, mivel és hogyan járulhatunk hozzá bőrünk jóllétéhez.

A tünetek különböző életkorban kissé eltérő helyen jelentkezhetnek. Csecsemőknél a kipirosodott, száraz, viszkető foltok általában a homlokon, az arcon, vagy a hajas fejbőrön a legjellemzőbbek. Kétéves kor után sokkal inkább a térd- és könyökhajlatokban, vagy bőrredőkben, pl. a fül mögött és a bokán figyelhetőek meg. Felnőtteknél az előbbiek mellett a nyak vagy a comb belső felszíne lehet még érintett.

Megelőzés a hétköznapokban

Ekcéma esetén a kezelés mellett fontos a megelőzésre helyezni a hangsúlyt. Ehhez érdemes betartani néhány szabályt a hétköznapok során: tisztálkodás közben kerülni kell a túlságosan forró víz használatát, és a hosszú fürdőket. Helyette inkább a gyors, langyos vízben való zuhanyzás ajánlott, speciálisan atópiás bőrtípusra javasolt mosakodószerek használatával. Törölközés közben kerülendő a dörzsölés, inkább csak finoman itassuk fel a bőrről a nedvességet. Fontos a ruha és ágynemű kiválasztása is: előtérbe kell helyezni a jól szellőző, természetes anyagok használatát, a mosáshoz pedig kifejezetten érzékeny bőrre javasolt mosó- és öblítőszereket érdemes használni. Nagy hangsúlyt kell fektetni a lakókörnyezet tisztaságára, a folyamatos szellőztetésre, az allergiát kiváltó élelmiszerek fogyasztását pedig mellőzni kell.

Ekcéma esetén kiemelt figyelmet kell fordítani a bőrápolásra. Fotó: Getty Images

Bőrápolási tanácsok

Ekcéma esetén kiemelten fontos a megfelelő bőrápolás. Mivel a száraz bőr védőrétege sérülékenyebb, kevesebb zsírt és nedvességet tartalmaz, ezért a kellemetlen tünetek enyhítésének egyik módja a bőr visszazsírozása és hidratálása. Ehhez minden esetben válasszunk atópiára hajlamos bőrtípusra ajánlott készítményeket. Sminkeléshez szintén meg kell találni a megfelelő, antiallergén dekorkozmetikai termékeket; akárcsak a bőrápolószereknél, itt is ajánlott előtérbe helyezni az illat- és tartósítószermentes kozmetikumokat. A bőrápolás mellett a hajápolásra is fokozottan figyelni kell, hiszen a piszkos, vagy bőrirritáló szerekkel ápolt haj önmagában is allergiát okozhat a vele érintkező bőrterületen.

Szteroiddal vagy szteroidmentesen

Súlyos ekcémás tünetek estén szükség lehet bőrgyógyász által felírt, szteroidtartalmú készítmények használatára. Azonban, ha az állapot még nem feltétlenül igényli, érdemes kipróbálni a gyógyszertárakban vény nélkül kapható szteroidmentes termékeket.

A speciálisan ekcémás tünetekre ajánlott készítmények rendszeres használata segítséget jelenthet a szárazság, a kipirosodás és viszketés ellen is. Előnyös, ha a viszketéscsökkentés gyorsan elérhető: van olyan krém, ami rendszeres használat esetén a felkenéstől számítva akár fél órán belül érezhetően csökkenti a kellemetlen tüneteket. A speciális lamelláris lipidtechnológiával bíró készítmények pedig az élettani lipidek szerkezetéhez hasonló réteges rendszerben épülnek fel, ezáltal könnyedén beépülnek a bőrbe, helyreállítva annak védőrétegét (visszazsírozás). Az összetevők közül jó, ha ott van emellett a dexpantenol (B5 provitamin) és a glicerin: ezek vízmegkötő, hidratáló hatással rendelkeznek.

Fontos, hogy ezeket a készítményeket minél korábban, már az első, még enyhe tünetek megjelenésénél alkalmazzuk, így tehetünk azért, hogy egy súlyosabb tünetekkel járó fellángolás elébe menjünk.

A cikk a Bayer Hungária Kft. megrendelésére készült.