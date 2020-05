Valóban negatívan hat ránk a kávé?

Csak tévhit

Hogy a kávézás megállítja a fiatalok növekedését, az valójában csak egy tévhit, ugyanúgy, mint az, hogy az idősebbeknél tónusos csontritkulást okozhat (ami magasságvesztéssel is járhat). Ezekre mindeddig semmiféle tudományos bizonyítékot nem sikerült szerezni.

Sokkal több dologban van koffein, mint gondolnánk - még a koffeinmentes kávéban is. Érdemes figyelni, mert a túl sok koffein kiszáradást, alvászavarokat, magas vérnyomást okozhat. Miben lehet koffein? Kattintson!

A csontritkulásos tévhit onnan indulhatott, hogy évtizedekkel ezelőtt azt állították, hogy a kávéfogyasztás blokkolja a kalcium beépülését a szervezetbe, azonban ezt a kapcsolatot soha nem sikerült megerősíteni, hiába készültek tanulmányok a témában. Amikor ezeket később elemezték, felfigyeltek arra, hogy a résztvevők közül azok, akik többet kávéztak, általában kevesebb tejet, és más magas kalciumtartalmú italt fogyasztottak, így esetükben inkább az alacsonyabb kalciumbevitel és a D-vitamin hiánya okozhatta az esetleges csontritkulást. A kávézás és a magasságvesztés közötti kapcsolat tehát részben emiatt nem valószínű, illetve az is tény, hogy acsontritkulássem jár feltétlenül azzal, hogy alacsonyabbak lesznek az érintettek.

Tévhit, hogy a kávézás negatívan hat a magasságra. Fotó: 123rf

A fiatalok növekedésére sem hat

A "kávé megállítja a fiatalok növekedését" elméletet sem sikerült eddig bizonyítani, és ennek a valószínűsége azért is csekély, mert a legtöbben mire rendszeres kávéfogyasztóvá válnak, már elérték a végleges magasságukat. A növekedés ugyanis a lányoknál 15-17 éves korukra befejeződik, míg a fiúknál ennél egy kicsit később.

Kockázata is lehet a magas koffeinbevitelnek

Ugyan a kávéfogyasztásnak több egészségügyi előnye van, mint amennyi hátránya, de azt nem árt megemlíteni, hogy van bizonyos kockázata is a magas koffeinbevitelnek. A kávé okozhat álmatlanságot, bizonyos embereknél átmeneti vérnyomásemelkedést, és túlzott idegességet is. A túlzott kávéfogyasztás súlyosbíthatja arefluxtüneteit is, míg a hirtelen koffeinmegvonás fejfájást okozhat. Azonban mértékkel fogyasztva ezektől a kockázatoktól nem kell tartani egy egyébként egészséges embernek.

Forrás: health.harvard.edu